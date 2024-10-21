Acidente com carreta e van deixa nove mortos no Paraná

Bombeiros e PRF atuaram no acidente em Guaratuba; caminhão foi destombado na manhã desta segunda-feira (21) Crédito: Corpo de Bombeiros do Paraná

Um acidente envolvendo uma carreta e uma van na noite do último domingo (20) deixou nove mortos na BR-376, em Guaratuba (PR). Todos eles eram ocupantes da van, que transportava uma delegação de remo de Pelotas (RS) e voltava de uma viagem a São Paulo.

Entre as pessoas que estavam na van, o único sobrevivente é um adolescente de 17 anos. Os que morreram são Samuel Benites Lopes, 15 anos; Henri Fontoura Guimarães, 15; João Pedro Kerchiner, 17; Helen Belony, 20; Nicole da Cruz, 15; Angel Souto Vidal, 16; Vitor Fernandes Camargo, 17; Oguener Tissot (técnico da equipe), 43; e Ricardo Leal da Cunha (motorista da van), 52.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta que carregava um contêiner teria perdido os freios antes de colidir na traseira da van, que transportava dez pessoas. A van bateu em um carro antes de rodar e ser arrastada pelo caminhão para fora da pista. O veículo de carga ainda tombou sobre a van.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves, e o condutor do carro envolvido no acidente não se feriu. O Corpo de Bombeiros afirmou que o caminhão foi destombado na manhã desta segunda-feira (21) e que equipes atuam no processo de remoção das vítimas, que serão encaminhadas ao IML (Instituto Médico Legal) de Curitiba.

A Polícia Civil do Paraná vai investigar o acidente por meio da Dedetran (Delegacia de Delitos de Trânsito). A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), decretou luto oficial. A prefeitura afirmou que vai apoiar as famílias com o transporte dos corpos.

Os jovens que morreram no acidente pertenciam à Tissot Academia de Remo, do Centro Português 1º de Dezembro, e viajaram a São Paulo para participar do Campeonato Brasileiro Unificado, na Raia Olímpica da USP. Mais de 30 clubes brasileiros estavam na competição. Poucas horas antes da viagem, a Tissot Academia de Remo comemorava nas redes sociais a performance do time, apesar de dificuldades orçamentárias que a equipe enfrentava. Eles conquistaram o sexto lugar geral.

"A gratidão é imensa a todos que fazem parte da nossa família e contribuem nesse processo duro, que não medem esforços para vencer as adversidades para fazer esporte de base no nosso projeto. Parabéns aos nossos jovens e a toda nossa equipe técnica e multidisciplinar", dizia trecho da mensagem.

O grupo de atletas está ligado ao projeto Remar Para o Futuro, criado em 2015 e que estava sendo coordenado pelo técnico Oguener Tissot, uma das vítimas. A Prefeitura de Pelotas é uma das apoiadoras do projeto, junto à Universidade Federal de Pelotas e ao clube Centro Português 1º de Dezembro.

Em setembro, Oguener Tissot havia recebido uma homenagem do comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul pelo trabalho voluntário durante as enchentes que atingiram o estado em maio. "É incrível ver como a solidariedade e a resiliência podem transformar momentos difíceis em oportunidades de ajudar o próximo", disse ele em uma rede social sobre a homenagem.