Carla Zambelli diz ser 'intocável' na Itália após anunciar que deixou o Brasil

Deputada afirmou que não poderá ser extraditada por ser cidadã italiana; ela foi condenada pelo STF a dez anos de prisão

Publicado em 3 de junho de 2025 às 20:28

BRASÍLIA - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou ser "intocável" na Itália, após anunciar nesta terça-feira (3), que deixou o Brasil para morar na Europa. Em maio, a parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, além da perda do cargo na Câmara dos Deputados, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) >

Zambelli afirmou que está nos EUA atualmente para realizar tratamentos médicos, mas seguirá rumo à nação europeia ainda nesta semana. Ela planeja morar inicialmente em Roma e, depois, no interior do país.>

"Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, por que sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda", disse, em entrevista à CNN Brasil.>

Zambelli afirmou que está nos EUA atualmente para realizar tratamentos médicos Crédito: Vinicius Loures/Agência Câmara

"Se eu tenho passaporte italiano, eles podem colocar a Interpol atrás de mim, mas não me tiram da Itália. Não há o que possam fazer para me extraditar de um país que eu sou cidadã", disse.>

Após deixar o País, Carla Zambelli transferiu o seu perfil no X (antigo Twitter) para sua mãe, Rita Zambelli. Com a conta da filha, ela também afirmou que a deputada não poderá ser extraditada, ao responder a um comentário de um internauta. "Na Itália minha filha é intocável", publicou.>

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo a dez anos de prisão e perda do mandato. A condenação foi unânime pelo ataque hacker ao sistema do CNJ, coordenado pela deputada e executado pelo hacker Walter Delgatti Neto, segundo as investigações.>

A invasão ao CNJ resultou em um pedido de prisão falso para o ministro Alexandre de Moraes, emitido no nome no próprio magistrado.>

No curso normal do processo, a deputada pode apresentar embargos e adiar o andamento do caso, mesmo que sem a possibilidade de reverter a condenação. E cabe aos deputados aprovar ou não a cassação de seu mandato.>

Segundo Zambelli, seu retorno ao País não está descartado, no entanto, ela voltará "quando o Brasil voltar a ser uma democracia". A intenção da deputada é atuar de forma parecida com a do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vem se empenhando para tentar influenciar o governo Trump a impor sanções contra autoridades brasileiras. "Quero ombrear com o Eduardo essa luta. Ele tem feito um trabalho maravilhoso", afirmou.>

