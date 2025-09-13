BBC News

A trajetória de Bolsonaro, do sonho militar à condenação no STF por tentativa de golpe

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:00

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

O episódio marca a primeira vez em que um ex-presidente e militares de alta patente foram julgados por atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Este vídeo relembra a trajetória de Bolsonaro, do sonho do Exército após a caçada pelo guerrilheiro Carlos Lamarca passar pela cidade onde morava no interior de São Paulo, em 1970, até a condenação por golpe 55 anos depois.

Confira.

