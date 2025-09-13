Home
>
Brasil
>
A trajetória de Bolsonaro, do sonho militar à condenação no STF por tentativa de golpe

A trajetória de Bolsonaro, do sonho militar à condenação no STF por tentativa de golpe

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:00

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Recomendado para você

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

A trajetória de Bolsonaro, do sonho militar à condenação no STF por tentativa de golpe

A equipe comandada pelo advogado Cezar Bitencourt pede o fim da pena de dois anos de reclusão pela qual o militar foi condenado

Mauro Cid pede ao STF retirada de tornozeleira e extinção de pena

Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

7 dicas essenciais para estudar Ciências Sociais para a Fuvest

O episódio marca a primeira vez em que um ex-presidente e militares de alta patente foram julgados por atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Este vídeo relembra a trajetória de Bolsonaro, do sonho do Exército após a caçada pelo guerrilheiro Carlos Lamarca passar pela cidade onde morava no interior de São Paulo, em 1970, até a condenação por golpe 55 anos depois.

Confira.

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Golpe Militar Supremo Tribunal Federal

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais