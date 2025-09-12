Home
A história de Cármen Lúcia sobre 'harmonização' do ministro Alexandre de Moraes

A história de Cármen Lúcia sobre 'harmonização' do ministro Alexandre de Moraes

Momento arrancou risadas de integrantes da Primeira Turma do STF, que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado e outros quatro crimes

BBC News Brasil

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:30

A ministra Cármen Lúcia arrancou risadas dos colegas da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11/9) ao compartilhar uma história que envolvia o ministro Alexandre de Moraes e uma confusão entre duas palavras: neutralização e harmonização.

"Uma senhora falou: 'Só porque meu marido falou que queriam neutralizá-lo [o ministro] e eu disse que neutralização não é ruim...uma amiga minha fez neutralização e ficou bem'. Eu falei: a senhora está confundindo com harmonização", contou Cármen Lúcia.

O momento aconteceu durante a sessão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a ministra lia o voto para condená-lo.

