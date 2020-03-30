Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 104 profissionais do Sírio-Libanês já foram afastados por coronavírus
Desde fevereiro

104 profissionais do Sírio-Libanês já foram afastados por coronavírus

Os afastamentos começaram em momento próximo à notificação do primeiro caso confirmado no Brasil, um homem de 61 anos de São Paulo que esteve na Itália. O paciente em questão foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:01
Médicos
104 profissionais do Sírio-Libanês já foram afastados por coronavírus Crédito: Divulgação
A Covid-19 já provocou o afastamento de 104 profissionais do Hospital Sírio-Libanês, desde fevereiro até esta segunda (30).
Os afastamentos começaram em momento próximo à notificação do primeiro caso confirmado no Brasil, um homem de 61 anos de São Paulo que esteve na Itália. O paciente em questão foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Não há informações sobre quantos profissionais estão afastados do trabalho no momento no Sírio-Libanês e quais funções exercem.

Veja Também

Brasil tem 159 mortes por coronavírus, segundo Ministério da Saúde

No domingo (29), o jornal Folha de S.Paulo revelou que 90 profissionais haviam sido afastados e que os testes dentro do hospital são feitos com frequência para segurança de funcionários e pacientes.
Procurado, o Hospital Sírio-Libanês falou que, no momento, não iria se pronunciar sobre o assunto.
A contaminação de profissionais de saúde é uma das preocupações na pandemia de coronavírus. Outros países atingidos tiveram problemas para atender pacientes, em parte, por sofrer baixas na linha de frente do enfrentamento ao vírus.

Veja Também

Itália tem 6,4 mil profissionais de saúde infectados por novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados