BBC News

'É uma pena', diz Trump sobre a prisão de Bolsonaro

Presidente americano e aliado de Bolsonaro falou brevemente com jornalistas sobre a prisão ocorrida no sábado (22/11).

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:44

Repórteres pediram no sábado (22/11) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentasse sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Trump, no entanto, disse não estar sabendo dos últimos acontecimentos no Brasil.

"Foi isso que aconteceu? É uma pena", disse o presidente americano ao ser informado pelos jornalistas de que Bolsonaro havia sido preso.

Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) em Brasília na manhã deste sábado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes decidiu revogar a prisão preventiva em regime domiciliar, na qual o ex-presidente estava desde o início de agosto, a pedido da PF após ser identificado um risco concreto e iminente de fuga.

Segundo a decisão, esse risco foi identificado após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar uma "vigília" em apoio ao pai nas proximidades da residência do ex-presidente, e ser detectada uma tentativa de violação da tornozeleira que ele usava.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta