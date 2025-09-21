BBC News

Os 5 hospitais do SUS na lista de melhores do mundo

22 instituições brasileiras aparecem no ranking, sendo cinco hospitais do SUS e outros 17 privados

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:00

Cinco hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) entraram na lista de melhores instituições do mundo. Desses, quatro estão na cidade de São Paulo e um em Campinas.

Outros 17 hospitais privados brasileiros também aparecem no ranking.

O levantamento foi divulgado pela revista americana Newsweek e é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista, que avalia hospitais em 12 especialidades médicas.

Neste vídeo, a jornalista Marina Rossi conta quais são os hospitais brasileiros que aparecem na lista e em quais áreas eles se destacaram.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta