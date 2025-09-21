Home
>
Brasil
>
Os 5 hospitais do SUS na lista de melhores do mundo

Os 5 hospitais do SUS na lista de melhores do mundo

22 instituições brasileiras aparecem no ranking, sendo cinco hospitais do SUS e outros 17 privados

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:00

Cinco hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) entraram na lista de melhores instituições do mundo. Desses, quatro estão na cidade de São Paulo e um em Campinas.

Recomendado para você

Caberá ao presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), decidir quando colocará sob votação. Vieira foi anunciado na sexta-feira (19) como relator

Relator da PEC da Blindagem deve recomendar rejeição na quarta (24)

22 instituições brasileiras aparecem no ranking, sendo cinco hospitais do SUS e outros 17 privados

Os 5 hospitais do SUS na lista de melhores do mundo

A mobilização deste domingo também é feita por integrantes da base do governo no Congresso, bem como centrais sindicais, movimentos populares e outras organizações da sociedade civil

Atos contra anistia e PEC da Blindagem ocorrem em todo país neste domingo (21)

Outros 17 hospitais privados brasileiros também aparecem no ranking.

O levantamento foi divulgado pela revista americana Newsweek e é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista, que avalia hospitais em 12 especialidades médicas.

Neste vídeo, a jornalista Marina Rossi conta quais são os hospitais brasileiros que aparecem na lista e em quais áreas eles se destacaram.

22 instituições brasileiras aparecem no ranking, sendo cinco hospitais do SUS e outros 17 privados
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais