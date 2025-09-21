Os 5 hospitais do SUS na lista de melhores do mundo

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:00
Cinco hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) entraram na lista de melhores instituições do mundo. Desses, quatro estão na cidade de São Paulo e um em Campinas.
Outros 17 hospitais privados brasileiros também aparecem no ranking.
O levantamento foi divulgado pela revista americana Newsweek e é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista, que avalia hospitais em 12 especialidades médicas.
Neste vídeo, a jornalista Marina Rossi conta quais são os hospitais brasileiros que aparecem na lista e em quais áreas eles se destacaram.
