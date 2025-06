Violência policial e racismo estrutural: morte de Kaylan escancara realidade capixaba

O assassinato de Kaylan escancara, para todo mundo ver, o que os movimentos sociais vêm denunciando: a política violenta e de morte praticada nas periferias da Grande Vitória e no interior do Estado por parte de agentes da Polícia Militar, supostamente orientados para esse objetivo. Tais práticas são estimuladas pelo comando-geral da corporação e por deputados e vereadores histriônicos, corroboradas pelo silêncio omisso e cúmplice de autoridades, instituições e da própria sociedade.

As testemunhas dessas mortes questionam: que justiça é essa que se omite diante da banalização da violência no Espírito Santo? Que sociedade é essa que se cala diante de tanta atrocidade, legitimando a violência policial?

É fato que, desde o fatídico fevereiro de 2017, quando cerca de 300 pessoas foram assassinadas no Estado, devido à paralisação da Polícia Militar — em um movimento político sem precedentes, orquestrado nacionalmente —, a violência nas periferias e as mortes causadas por policiais militares aumentaram, diante da inércia dos organismos reguladores, principalmente após a anistia concedida aos policiais insubordinados que, ao invés de representar um gesto de pacificação, consolidou uma perigosa mensagem de impunidade, enfraquecendo os mecanismos de controle civil sobre as forças de segurança.

Nas últimas semanas, tanto o governo estadual quanto o municipal têm alardeado a redução no número de homicídios. Matérias enfatizaram esse dado, mas nenhuma aborda as mortes dos jovens negros e empobrecidos causadas pela Polícia Militar. Então, de quais homicídios estamos falando? É como se essas mortes não tivessem acontecido ou como se as vidas desses jovens não existissem. São mortes e vidas invisibilizadas e apagadas da história. Nem sequer são consideradas estatisticamente. E o que nós temos com isso? O que estamos fazendo com nossas vidas ao sermos cúmplices dessa violência que tem cor, território e condição social? Quais seriam as consequências institucionais caso o adolescente jogado da ponte fosse branco, endinheirado e filho das famílias “tradicionais” de Vitória?