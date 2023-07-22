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Everaldo Colodetti

Artigo de Opinião

É secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha
Everaldo Colodetti

Vila Velha: referência estadual em desenvolvimento

O perfil de Vila Velha mudou. A cidade dormitório, que era um gigante adormecido, despertou, se levantou e agora caminha a passos largos rumo a um futuro melhor
Everaldo Colodetti
É secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 14:29

Publicado em 

22 jul 2023 às 14:29
Imagem aérea da Praia de Itaparica em Vila Velha
Imagem aérea da Praia de Itaparica em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Desde que a atual gestão assumiu o município de Vila Velha, foi iniciado um plano de ações para acelerar o desenvolvimento econômico da cidade. Uma das primeiras iniciativas foi dialogar com o setor produtivo e criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, em que a iniciativa privada tem a oportunidade de propor e participar da formulação de políticas públicas voltadas para o crescimento econômico.
Fazem parte desse conselho, além do prefeito e dos secretários das pastas envolvidas, a Vports; a Associação Capixaba de Supermercados, a Associação dos Empresários de Vila Velha, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, o Movimento Espírito Santo em Ação, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento; o Sebrae, e os sindicatos da Construção Civil (Sinduscon), do Comércio Atacadista e Distribuidores (Sincades) e da Indústria da Panificação (Sindipães).
Logo no primeiro mês de gestão, Vila Velha foi a primeira cidade a aderir ao Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae. O diagnóstico inicial realizado resultou na pontuação 4,8. Com essa avaliação, o Sebrae elaborou um plano de ações visando à melhoria do ambiente de negócios na cidade, e Vila Velha implementou ao máximo as medidas propostas. Por isso, já na avaliação de julho/2023, essa pontuação saltou para 9,6 – um aumento de 100%, onde a nota máxima é 10.

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Com a atualização da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e a criação da Lei de Liberdade Econômica, Vila Velha desburocratizou e agilizou a abertura de empresas e garantiu maior segurança jurídica aos empreendedores. Além disso, o Código Sanitário foi atualizado, assim como os de Posturas, Tributário e de Meio Ambiente.
A atual gestão também criou o “Ecossistema Municipal de Inovação”, reunindo instituições públicas e privadas para discutir e implementar ações do setor, como a revisão do Marco Legal da Inovação, por exemplo. Na área de compras públicas, Vila Velha atualizou a legislação para beneficiar, principalmente, as micro e pequenas empresas. E pela primeira vez na história, os produtores rurais locais estão podendo vender seus produtos para as escolas públicas municipais, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O foco das políticas de desenvolvimento econômico de Vila Velha são as ações estruturantes e as metas de curto, médio e longo prazos. A estruturação do Polo Empresarial de Novo México, um impasse jurídico de mais de 20 anos, agora está em fase final de regularização.
Também foram criados mais de 13 mil novos postos de trabalho em Vila Velha, município com maior taxa de crescimento e que mais gerou empregos no Estado em 2021/2022. Já entre 2021 e 2023, foram abertas 3.764 novas empresas na cidade: o melhor desempenho entre os municípios capixabas. E pela primeira vez na história, os investimentos com recursos próprios da Prefeitura, em uma única gestão, ultrapassarão à marca de R$ 1 bilhão.
Em 2022, Vila Velha liberou o maior volume de crédito no Estado, por meio do Programa Nossocrédito, e a volta dos grandes investimentos do setor privado também já é realidade. São R$ 5.5 bilhões, sendo R$ 3,2 bilhões da construção civil, R$ 1 bilhão da fábrica da Garoto; R$ 750 milhões do setor portuário; R$ 550 milhões do setor de combustíveis e mais os investimentos dos setores de comércio e atacado.

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Ainda há projetos em parceria com a Fundação Dom Cabral, que estão em curso, como o Programa Vila Velha Ágil, que desburocratiza e agiliza o rito de aprovação de projetos e licenciamentos, e o Plano de Desenvolvimento Econômico “Vila Velha 500 Anos”, que norteia o planejamento de médio e longo prazos dos agentes públicos, privados e da população.
Diante desses fatos, podemos dizer que o perfil de Vila Velha mudou. A cidade dormitório, que era um gigante adormecido, despertou, se levantou e agora caminha a passos largos rumo a um futuro melhor para todos.

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