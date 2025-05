Vila Velha: 490 anos de história e transformação

Berço da colonização do Espírito Santo, Vila Velha celebra, neste 23 de maio, seus 490 anos de rica história. Foi aqui que nasceu o orgulho capixaba, quando Vasco Fernandes Coutinho aportou em terras capixabas, em 1535, mais precisamente no Parque da Prainha.



Com 32 quilômetros de orla e paisagens deslumbrantes, a cidade é um verdadeiro tesouro, abrigando patrimônios históricos como a Igreja do Rosário, a mais antiga em atividade litúrgica no Brasil, o Convento da Penha e o icônico Farol Santa Luzia. Nos últimos quatro anos, Vila Velha passou por uma grande transformação e, sem dúvida, vive seu melhor momento histórico.

Por décadas, Vila Velha enfrentou desafios significativos, passando por um longo período de estagnação marcado pela falta de planejamento eficaz e por um crescimento desordenado. Além disso, seu isolamento político agravou ainda mais as dificuldades no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas adequadas.

No entanto, esse cenário é parte do passado. Desde o início da nossa administração em janeiro de 2021, implementamos um modelo de gestão que transformou Vila Velha na melhor cidade para se viver e empreender no Espírito Santo, sendo referência em modernidade, atração de novas oportunidades e geração de emprego e renda.

Os investimentos realizados, muitos em parcerias com o Governo do Estado, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande, superaram R$ 3,5 bilhões - um marco na história do município. Essas ações têm levado dignidade aos mais de 500 mil habitantes e derrubado os muros invisíveis que separavam as áreas consideradas “nobres” da periferia.

Obras foram executadas em todas as cinco regiões da cidade, abrangendo áreas como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento, esporte e lazer. O foco tem sido atender, principalmente, à população que mais necessita do apoio do poder público.

Hoje, Vila Velha é sinônimo de felicidade e conexão. A cidade acolhe turistas com braços abertos e oferece qualidade de vida aos moradores. É um lugar onde saúde e bem-estar se entrelaçam em cada esquina. Um marco dessa conexão e que se tornou o mais novo cartão-postal da cidade foi a entrega da nova Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, com uma nova via de 3,4 quilômetros de acesso ao Parque Natural Municipal de Jacarenema. Essa obra representa um avanço na integração urbana de Vila Velha, aliando desenvolvimento sustentável ao respeito à natureza.

A revitalização completa do nosso berço cultural e um dos palcos da tradicional Festa da Penha, o Parque da Prainha - com seus 42,5 mil metros quadrados de espaço de lazer para as famílias - também reconecta Vila Velha e o próprio Espírito Santo com a nossa rica identidade histórica.

Parque da Prainha, em Vila Velha. Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Dessa forma, a Vila Velha atual não apenas superou os desafios do passado, mas também está ativamente construindo um legado vibrante de desenvolvimento e melhoria contínua na qualidade de vida de seus cidadãos. O futuro é moldado coletivamente por uma gestão que se fundamenta no diálogo, na organização, na eficiência e na transparência, sempre com uma visão de longo prazo.

O Plano de Desenvolvimento Vila Velha 500 anos serve como a bússola que orienta os grandes projetos do município. E, o mais importante, nossa missão permanece inalterada: cuidar das pessoas e das famílias.

Embora ainda haja desafios pela frente, celebramos com confiança que Vila Velha está muito melhor. Hoje, é uma cidade vibrante e inovadora, que valoriza suas tradições culturais e reafirma o seu compromisso com a preservação ambiental.

Neste aniversário tão especial, celebramos com entusiasmo os 490 anos da nossa amada Vila Velha e do Espírito Santo. É hora de honrar o passado glorioso que nos moldou e de abraçar um futuro ainda mais promissor.

Vila Velha é um amor eterno que nunca se desfaz, a essência capixaba que nos ilumina e nos guia. Fonte de inspiração, berço de tradições; um orgulho que pulsa vibrante em nossos corações, ecoando em cada canto. Viva Vila Velha! Viva o Espírito Santo!

