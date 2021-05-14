Vacinação segura em Vitória: mais um sopro de esperança

Seu Firmino, 93, primeiro idoso a ser vacinado em Vitória, em janeiro Crédito: Fernando Madeira

O Brasil vive um dos piores momentos da história, não apenas no âmbito da saúde, mas também economicamente. Vivemos no impasse entre medidas de isolamento social e a necessidade de sairmos de casa para garantir o sustento familiar.

Para que a esperança não morra, conseguimos aprovar o Projeto de Lei n° 24/2021 na Câmara de Municipal de Vitória , recomendando a adoção de procedimentos nos protocolos de vacinação a serem seguidos tanto pelas instituições públicas quanto privadas na imunização contra a Covid-19

Trazer ao debate a inserção da formalização de um protocolo para a vacinação é importante para assegurar a efetividade da campanha ao combate à doença, além de garantir a segurança do profissional de saúde e do cidadão.

Se por um lado, o manual de normas e procedimentos de vacinação do Ministério da Saúde já recomendava que as seringas utilizadas sejam preparadas no momento da aplicação da dose, a adoção do protocolo que serve de exemplo para todo o Estado, amplia o cuidado e garante penalidades em casos de fraudes. Desta forma, é possível garantir transparência e segurança para a população.

O texto do projeto recomenda que os profissionais de saúde atuantes na campanha de vacinação, tornem todo o processo antes, durante e após a vacinação visível ao paciente. Em casos de obstrução do procedimento, profissionais da saúde pública serão penalizados de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Vitória. Os profissionais de instituições privadas, estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação civil e penal.