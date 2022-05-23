Tributação monofásica dos combustíveis pelo ICMS é um avanço

Em termos de valores, a arrecadação do ICMS incidente sobre a comercialização de combustíveis é extremamente representativa. Segundo o IBP, em 2018, ela alcançou 18,1% do total do ICMS pago.

Também é relevante destacar que, conforme dados do IBGE , em 2018, os gastos das famílias brasileiras com transporte representaram 18,1% das despesas do orçamento doméstico.

As regras relativas à cobrança do ICMS nas operações com combustíveis, todavia, formam um sistema desarmonioso e bastante complexo, haja vista, dentre outros fatores, a diversidade das alíquotas eleitas pelos Estados e a submissão ao regime de substituição tributária.

Para se ter uma ideia, a comercialização da gasolina, no âmbito do território nacional, está sujeita a oito alíquotas diferentes.

Essa sistemática dá margem à guerra fiscal, estimula a sonegação do tributo, propicia a insegurança jurídica e eleva o custo de conformidade para os contribuintes.

A Emenda Constitucional nº 33/2001, por sua vez, alterou a Constituição Federal de 1988 para, dentre outras coisas, introduzir a possibilidade da incidência única do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes. Desde então, entretanto, nenhum ato normativo tinha sido editado com o objetivo de colocar em prática o mencionado regime.

A Presidência da República chegou a ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão com o objetivo de compelir o Congresso Nacional a editar a lei complementar responsável pela viabilização da nova modalidade de cobrança do imposto estadual. Essa ação não chegou a ser julgada.

No dia 11 de março de 2022, foi publicada a Lei Complementar nº 192, que definiu os combustíveis submetidos à tributação monofásica do ICMS.

Previu-se a estipulação de uma alíquota uniforme em todo o país para incidir uma única vez sobre toda a etapa de produção e comercialização. O modelo proposto envolve o estabelecimento de um valor por litro do produto, de maneira que o aumento do preço da mercadoria não repercuta na majoração do ICMS incidente sobre a operação.

Muito embora essa alteração não signifique, necessariamente, a redução do preço do combustível ao consumidor final, haja vista que isso dependerá da escolha da alíquota aplicável, a nova forma de cobrança tem potencial para propiciar a redução de gastos para a administração pública, a diminuição dos custos de conformidade dos contribuintes, maior transparência e efetividade da fiscalização tributária, a melhora do ambiente de negócios e da concorrência, além de maior segurança jurídica no setor.

A efetiva implementação do novo regime, contudo, depende de um convênio celebrado por representantes dos Estados e do Distrito Federal.

O primeiro passo foi dado com a edição do Convênio ICMS nº 16/2022, que submeteu o óleo diesel S10, o mais difundido, à tributação monofásica e fixou a alíquota do ICMS em R$ 1,0060 por litro do produto.

A Advocacia-Geral da União, por sua vez, entendeu que, apesar da previsão de uma alíquota máxima para o produto, o convênio autorizou a adoção de um fator de equalização de carga tributária que ensejava o estabelecimento de alíquotas diferentes entre os Estados e, por isso, frustrava o objetivo da Lei Complementar nº 192.

Com base nesse argumento, a AGU ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7164, no Supremo Tribunal Federal, e obteve uma decisão liminar que suspendeu a eficácia das cláusulas do Convênio ICMS nº 16/2022 que permitiam a fixação dos fatores de equalização de carga tributária.

Não se olvida a presença de alguns vícios na Lei Complementar nº 192, tal como uma possível violação ao princípio da anterioridade decorrente da autorização para que o aumento da alíquota do tributo produza efeitos no mesmo exercício financeiro, porém a reprodução dessas falhas pela legislação superveniente é perfeitamente evitável.