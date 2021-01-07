Governo estadual começa a negociar a aquisição de vacinas seguindo as diretrizes determinadas pela normativa Crédito: Pixabay

A população capixaba, assim como a grande maioria dos brasileiros, está na expectativa para o início da vacinação contra a Covid-19. Atualmente, os Estados Unidos, países da Europa, Argentina, Chile, México e mais dezenas de outros países já começaram a vacinar a sua população.

Aqui no Brasil, como todos acompanham, ainda não há uma definição quanto ao início da imunização. Isso em uma ocasião em que o nível de transmissão da doença se apresenta altíssimo e o número de mortes não para de crescer. Somente nos cinco primeiros dias do ano, eram mais de 253 mil casos confirmados e mais de cinco mil mortes.

Diante de um quadro extremamente grave, tomei a iniciativa, por meio de projeto de lei, de autorizar o governo do Estado a adquirir vacinas ou qualquer outro insumo importante no combate a Covid-19 direto com laboratórios, desde que, claro, tenham sido aprovadas por agências internacionais, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde ou pela Anvisa . Ou seja, tudo seguindo os critérios abalizados pela área médica e científica.

Importante ressaltar que embora tanto o Executivo quanto o Legislativo sejam instituições independentes, esse é um momento de união, de trabalharmos em conjunto para amenizar uma situação que tem causado dor, sofrimento e mortes. E levando-se em conta, claro, que vencendo esse desafio poderemos voltar à normalidade e trabalhar, novamente unidos, pela recuperação econômica do Estado, na luta pela reconstrução do país. Lembrando que o Brasil já apresenta um quadro de mais de 14 milhões de desempregados. Só a vacina nos mostrará o caminho da retomada econômica.

O momento atual exige que todos nós, homens públicos, independentemente do poder ao qual estejamos ligados, tomemos decisões urgentes, responsáveis, seguindo as diretrizes da ciência e que atendam aos interesses de todos. O que nunca podemos fazer é pecar pela omissão, simplesmente deixar como estar para ver como é que fica. Não é esse nosso papel, pelo menos não dos que tenham bom senso e que direcionem suas ações pensando no coletivo. Não podemos ver de camarote a expansão do vírus e todos os problemas que isso vem acarretando na vida dos brasileiros.

É fundamental oferecer à população do Estado a possibilidade clara de que poderão viver dias melhores, já que existem vacinas para combater essa pandemia, e que para que isso se concretize é necessário que façamos a nossa parte. Ou seja, buscar alternativas.

Demos o primeiro passo. O governo do Estado já está em negociação e agora temos que agir com agilidade e responsabilidade em cada uma das próximas etapas. Fica o sentimento de que estamos no caminho certo. A população do Espírito Santo acompanha com muita expectativa o momento em que todos nós poderemos vencer esse grande desafio.