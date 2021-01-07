Só a vacina nos mostrará o caminho da retomada econômica

A população capixaba, assim como a grande maioria dos brasileiros, está na expectativa para o início da vacinação contra a Covid-19. Atualmente, os Estados Unidos, países da Europa, Argentina, Chile, México e mais dezenas de outros países já começaram a vacinar a sua população.
Aqui no Brasil, como todos acompanham, ainda não há uma definição quanto ao início da imunização. Isso em uma ocasião em que o nível de transmissão da doença se apresenta altíssimo e o número de mortes não para de crescer. Somente nos cinco primeiros dias do ano, eram mais de 253 mil casos confirmados e mais de cinco mil mortes.
Diante de um quadro extremamente grave, tomei a iniciativa, por meio de projeto de lei, de autorizar o governo do Estado a adquirir vacinas ou qualquer outro insumo importante no combate a Covid-19 direto com laboratórios, desde que, claro, tenham sido aprovadas por agências internacionais, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde ou pela Anvisa. Ou seja, tudo seguindo os critérios abalizados pela área médica e científica.
Sob a liderança do governador Renato Casagrande, o governo do Espírito Santo, evidenciando o excelente e incansável trabalho que vem desempenhando no combate à Covid 19, não perdeu tempo e sancionou a lei. E já começa a negociar a aquisição de vacinas seguindo as diretrizes determinadas pela normativa. Sem dúvida, um alento para todos os capixabas que passam a ter esperança de que podem retomar suas vidas em um futuro bem próximo.
Importante ressaltar que embora tanto o Executivo quanto o Legislativo sejam instituições independentes, esse é um momento de união, de trabalharmos em conjunto para amenizar uma situação que tem causado dor, sofrimento e mortes. E levando-se em conta, claro, que vencendo esse desafio poderemos voltar à normalidade e trabalhar, novamente unidos, pela recuperação econômica do Estado, na luta pela reconstrução do país. Lembrando que o Brasil já apresenta um quadro de mais de 14 milhões de desempregados. Só a vacina nos mostrará o caminho da retomada econômica.
O momento atual exige que todos nós, homens públicos, independentemente do poder ao qual estejamos ligados, tomemos decisões urgentes, responsáveis, seguindo as diretrizes da ciência e que atendam aos interesses de todos. O que nunca podemos fazer é pecar pela omissão, simplesmente deixar como estar para ver como é que fica. Não é esse nosso papel, pelo menos não dos que tenham bom senso e que direcionem suas ações pensando no coletivo. Não podemos ver de camarote a expansão do vírus e todos os problemas que isso vem acarretando na vida dos brasileiros.
É fundamental oferecer à população do Estado a possibilidade clara de que poderão viver dias melhores, já que existem vacinas para combater essa pandemia, e que para que isso se concretize é necessário que façamos a nossa parte. Ou seja, buscar alternativas.
Demos o primeiro passo. O governo do Estado já está em negociação e agora temos que agir com agilidade e responsabilidade em cada uma das próximas etapas. Fica o sentimento de que estamos no caminho certo. A população do Espírito Santo acompanha com muita expectativa o momento em que todos nós poderemos vencer esse grande desafio.
O autor é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo