Serra: desenvolvimento não se limita apenas ao crescimento econômico

A Associação dos Empresários da Serra (Ases), desde a sua fundação, em 1977, tem desempenhado um papel vital no estímulo ao crescimento econômico, na promoção do empreendedorismo e na defesa dos interesses da região. Contudo, nosso compromisso transcende os limites empresariais, pois visamos a um desenvolvimento integral da Serra.



Olhando para frente, é inevitável contemplar o futuro da nossa cidade. A Serra, com seu potencial único e diversificado, está destinada a alcançar novos patamares de progresso e excelência. Isso requer uma abordagem estratégica e colaborativa que envolva todos os setores da sociedade, incluindo a iniciativa privada, o governo municipal e a comunidade em geral.