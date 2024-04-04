Prefeitura da Serra anuncia reajuste de salário para servidores

A Prefeitura da Serra anunciou nesta quinta-feira (4) a concessão de reajuste de 5% no salário dos servidores a partir de maio. O projeto de lei com o reajuste foi aprovado também nesta quinta (4) na Câmara de Vereadores.
Segundo o prefeito Sergio Vidigal, o reajuste vai beneficiar os mais de 12 mil servidores da cidade, que também recebem R$ 800 de tíquete-alimentação, além do magistério, aposentados e pensionistas.
“Fico muito feliz de anunciar que acabamos de aprovar o projeto de lei de reajuste salarial dos servidores da Prefeitura da Serra. Esse reajuste de 5% representa 10% a mais que a inflação do mesmo período deste ano em relação ao ano anterior”, destacou o prefeito Sergio Vidigal.
Vidigal afirmou ainda que desde o início da gestão já foram feitas correções salariais que chegam a quase 30% no acumulado. Além disso, o auxílio alimentação passou de R$ 350 em 2021 para R$ 800 em 2024.