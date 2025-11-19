Saneamento é a infraestrutura do futuro

Tratar de saneamento é falar sobre o alicerce que sustenta a saúde, o desenvolvimento e o futuro de uma sociedade. No Brasil, milhões de pessoas ainda vivem sem acesso à rede, crianças deixam de frequentar a escola por doenças relacionadas à falta de água e esgoto tratados. Essa realidade traduz um desafio que ultrapassa os limites da infraestrutura: é uma questão de dignidade e de cidadania.



A ausência de saneamento básico compromete não apenas a saúde pública, mas o potencial de crescimento das comunidades. Sem redes de esgoto, as famílias vivem em ambientes vulneráveis, onde as doenças se propagam e a evasão escolar se torna uma triste consequência. É um ciclo de desigualdade que se perpetua e impede que o país avance na direção de um futuro mais justo e sustentável.

Na Aegea, temos clareza de que mudar esse cenário exige muito mais do que obras. Exige planejamento, governança, investimento contínuo e compromisso social. É nesse contexto que a Parceria Público-Privada entre a Aegea e a Cesan se consolida como um modelo eficiente e inovador de gestão.

Essa união entre o setor público e a iniciativa privada combina capacidade técnica, gestão moderna e responsabilidade social — ingredientes fundamentais para acelerar a universalização do saneamento nos municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica.

Cada metro de rede implantada, cada estação de tratamento modernizada e cada nova ligação à rede de esgoto representam um avanço coletivo. São ações que melhoram indicadores de saúde, valorizam o meio ambiente e impulsionam o desenvolvimento urbano e econômico das cidades.

Ao mesmo tempo, investir em saneamento significa investir em pessoas. Quando uma criança volta a frequentar a escola porque tem acesso à água tratada, ou quando uma família passa a viver com segurança sanitária, a transformação é concreta. É o tipo de resultado que move o nosso trabalho diariamente e reafirma o propósito da Aegea: levar dignidade, saúde e oportunidade a quem mais precisa.

Neste Dia Mundial do Saneamento Básico, reforçamos a convicção de que o saneamento é a infraestrutura do futuro. Um país que investe em saneamento investe em produtividade, em educação e em qualidade de vida. E é exatamente esse o caminho que queremos continuar trilhando — com eficiência, compromisso e propósito — para que cada nova conexão também seja uma porta aberta para um futuro mais justo, sustentável e humano.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

