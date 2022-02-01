Quando a demissão em massa se torna um ato arbitrário às leis trabalhistas

Durante o período pandêmico, devido à crise econômica que assolou o país, as demissões em massa se tornaram comuns. Muitas empresas tiveram queda no faturamento e, na justificativa de evitar a falência e conter gastos, desligar colaboradores se tornou uma alternativa.

Para que a demissão em massa se enquadre na legalidade, não pode ser identificado nenhum tipo de assédio ou de discriminação entre a escolha das pessoas que vão ser desligadas. Quando se identifica algum tipo de critério na escolha dos empregados que estão sujeitos ao desligamento é possível buscar a reintegração do grupo. A partir dessa constatação, a dispensa é invalidada e os empregados devem ser religados à empresa.