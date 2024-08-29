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Marcus Aguiar

Artigo de Opinião

É gerente de marketing do Shopping Praia da Costa
Marcus Aguiar

Qual será o futuro dos shoppings no Brasil?

A tendência dos "shoppings de proximidade", com centros menores localizados em áreas urbanas densas, está ganhando força. Esses centros oferecem uma variedade de serviços essenciais
Marcus Aguiar
É gerente de marketing do Shopping Praia da Costa

Públicado em 

29 ago 2024 às 14:44
O mercado de varejo brasileiro está vivenciando uma transformação significativa, e os shoppings centers estão no epicentro dessa evolução. À medida que o comportamento dos consumidores muda e novas tendências emergem, é crucial entender como os shoppings estão se adaptando para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios.
Nos últimos anos, a adesão ao e-commerce cresceu substancialmente, impulsionada pela pandemia. Em 2023, o e-commerce representou cerca de 11% do varejo brasileiro segundo dados da Ebit|Nielsen. Esse número representa um aumento considerável em relação aos anos anteriores quando, entre 2018 e 2022, o e-commerce representava aproximadamente 8% do varejo.
Apesar desse crescimento, a experiência física de compra ainda é valorizada pelos consumidores, o que sublinha a necessidade de uma integração eficaz entre o varejo físico e o digital.

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Para atender a essa demanda, os shoppings estão investindo fortemente em ambientes modernos e inovadores. Muitos centros estão passando por processos de retrofit, atualizando suas estruturas e espaços para oferecer uma experiência de compra mais atraente e funcional.
Essa modernização inclui a renovação de fachadas, a atualização de praças de alimentação e a criação de áreas de convivência mais acolhedoras e versáteis, principalmente externas. O objetivo é proporcionar um ambiente que não só atenda às expectativas contemporâneas, mas também ofereça um espaço que combine conforto e tecnologia.
Uma das tendências mais proeminentes é o investimento em áreas gourmet. Shoppings estão criando espaços de alimentação sofisticados e diversificados, que não apenas oferecem uma ampla gama de opções gastronômicas, mas também proporcionam uma experiência culinária de alto padrão e qualidade.
Esses espaços são projetados para ser mais do que simples áreas de refeições, eles se tornam destinos sociais, onde os visitantes podem desfrutar de refeições, participar de eventos gastronômicos, musicais e sociais. A criação de ambientes gourmet é uma estratégia para atrair um público que busca experiências diferenciadas e sofisticadas, tornando os shoppings locais de encontro e lazer.
Além disso, o mercado de shoppings no Brasil está se diversificando e expandindo. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor está projetado para crescer a uma taxa anual de 4% até 2026. Esse crescimento é impulsionado não apenas pela renovação e modernização dos centros existentes, mas também pelas inaugurações de novos ativos e incorporação de novas funções e serviços nos empreendimentos existentes.
Shopping Praia da Costa
Shopping Praia da Costa Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação
A tendência dos "shoppings de proximidade", com centros menores localizados em áreas urbanas densas, está ganhando força. Esses centros oferecem uma variedade de serviços essenciais, como supermercados, lavanderias, correios, padarias e academias, atendendo às necessidades diárias dos consumidores e proporcionando conveniência em um único local.
A adaptação às novas demandas dos consumidores, que buscam eficiência e praticidade, está impulsionando a transformação dos shoppings. A integração de áreas gourmet e a oferta de serviços multifuncionais são estratégias-chave para atrair e reter clientes.
Para garantir o sucesso contínuo no cenário dinâmico do varejo, é essencial que os shoppings continuem a evoluir, aproveitando as oportunidades e enfrentando os desafios com inovação e visão estratégica. A renovação dos ambientes e a integração de novas tecnologias serão fundamentais para atender às expectativas e necessidades dos consumidores de forma eficaz e atraente.

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