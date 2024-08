Negócios com propósito: uma cultura a ser fortalecida nos shopping centers

Os desafios que atravessam as organizações privadas vão muito além das suas obrigações em atender à legislação vigente. Pagar todos os impostos, gerar empregos e respeitar as leis deixaram de ser, ainda bem, atributos de valor. Um salto no tempo nos colocou noutro patamar, dada à pressão por uma atuação social mais responsável.



A missão dos shoppings, como a de todas as empresas, é gerar negócios cada vez mais sustentáveis e conectados com a demanda dos novos tempos. É o que a sociedade espera. É o que tem de ser feito.

No entanto, o mundo corporativo ainda carece de uma consciência mobilizadora que coloque a sustentabilidade no centro do negócio como pilar sólido, norteando todas as decisões das empresas. Nossos agentes públicos também possuem um papel relevante na construção desse senso, promovendo políticas públicas mais inovadoras.

Com os avanços do consumo consciente e as expectativas de uma melhor qualidade de vida é urgente alinhar a gestão empresarial à agenda ESG (Environmental, Social and Governance). Nos shopping centers, tem-se a oportunidade de contato direto com a população. Os corredores simulam as ruas das grandes cidades, onde passam milhares de pessoas todos os dias. São vastas as chances de conectar o consumidor a iniciativas sociais de forma inteligente, alinhando entretenimento e conveniências.

Ao apoiar iniciativas sociais, os shoppings não apenas oferecem, mas também transformam a experiência do cliente, oportunizando a ele o aprendizado necessário para o enfrentamento coletivo das questões socioambientais. Essas ações têm, ainda, um efeito multiplicador sobre as crianças, um público frequente nos shoppings. Ao serem expostas a uma cultura de bem-estar social desde cedo, elas têm a chance de crescerem mais conscientes e comprometidas com os desafios do nosso planeta.

O Relatório de Sustentabilidade 2023 da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) indica que 89% dos shoppings já desenvolvem campanhas de arrecadação de donativos. Crédito: Divulgação

Unir diversão e consciência socioambiental tem se provado possível no nosso setor. O Relatório de Sustentabilidade 2023 da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) indica que 89% dos shoppings já desenvolvem campanhas de arrecadação de donativos. Cerca de 52% possuem vagas para carros elétricos. Esses indicadores apontam uma tendência de amadurecimento do segmento de shopping no Brasil.

Cabe a todos os empreendedores do setor avançarem ainda mais, consolidando novas ações sustentáveis. Podemos ir muito além, abraçando campanhas nas áreas de saúde, cidadania, inclusão social, cultura de preservação e consciência ambiental.

Estamos no caminho certo e acreditamos que juntos podemos construir uma sociedade do consumo cada vez mais consciente e mobilizada para o bem comum.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

