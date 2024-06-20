Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Shopping Center"

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2023 está o de Shopping Center Crédito: Shutterstock

Locais que oferecem lazer, entretenimento e lojas de diversos segmentos, os shoppings centers ganharam espaço e se tornaram verdadeiros pontos de encontro dos capixabas. E os consumidores indicam quais são aqueles que primeiro vêm à memória, quando se fala nesse tipo de estabelecimento.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Vitória O Shopping Vitória, do Grupo Buaiz, foi inaugurado em junho de 1993. O espaço alia beleza arquitetônica, valorização da paisagem natural e localização privilegiada ao que há de mais moderno em produtos e serviços. O shopping virou um dos principais pontos de encontro da Capital capixaba. 02 2º lugar - Vila Velha O Shopping Moxuara faz parte da rede de shoppings da Sá Cavalcante. Foi inaugurado em maio de 2014 para oferecer experiência em compras, lazer e serviços que beneficiam muito a população de Cariacica e regiões próximas. São 45 mil m², com lojas, cinco salas de cinema, duas torres comerciais com 842 salas e a maior praça gastronômica do município. O Shopping Vila Velha foi inaugurado em agosto de 2014. Ele é o maior shopping do Espírito Santo, construído em um terreno de 140 mil m². O empreendimento conta com lojas satélites, um hipermercado, praça de alimentação e uma Alameda Gourmet.