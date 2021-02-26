Polarização fracassou como modo de governo e exercício de poder

Eleição de 2018 foi marcada por polarização ideológica Crédito: Amarildo

Estamos diante da política negativa, do abuso como instrumento e dos ataques como método. Nada de bom acontece quando se faz política dessa forma. Parece que nos últimos anos o Brasil esqueceu que a democracia precisa da construção de consensos, negociação e adversários que discordam, mas acima de tudo se respeitam. Ao enfrentar uma pandemia, precisamos também de união, gestão e conciliação.

O turbilhão que levou o petismo à lona trouxe também a emergência da construção de uma suposta "nova política", um claro movimento que precisava demonizar as antigas formas de acomodação de poder, classificadas de forma grosseira como "velha política". Fato é que o sentimento de renovação que chegou pelas urnas se impôs, abrindo espaço para novos nomes em detrimento de uma antiga classe desgastada pelo exercício do poder.

Fato é que, no poder, a nova política não deixou a campanha eleitoral de lado e passou a usar a tática da polarização como instrumento de governo e de exercício de comando parlamentar. Nada diferente do que seu líder, Jair Bolsonaro , fazia durante os 28 anos que ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados . Os resultados não poderiam ser piores. Ao invés de pacificar, confrontou. Ao invés de unir, afastou. Ao invés de convergir, antagonizou.

A guerra de narrativas se tornou mais importante do que a verdade e a obediência passou a ter mais valor do que a razão. Tempos estranhos estes que vivemos. Não é possível construir e debater, mas destruir e vencer a qualquer preço. Uma pós-verdade se impôs com as versões tendo mais poder que os fatos e a política da dissonância como método, sem propor nada de concreto.

Não tardaria para que a democracia saísse machucada desta insana dinâmica que tomou conta das relações políticas do país. Instituições atacadas, reputações dilaceradas e a liberdade agredida. Naturalizar a exceção, a violência e agressão, enaltecendo os erros mais graves de nossa História, aqueles dos quais mais nos envergonhamos, que cercearam direitos e calaram vozes tornou-se lugar comum. O Brasil não pode aceitar que lhe tirem suas maiores conquistas.

O eleitor já mostrou, nas eleições municipais, que não deseja viver em clima de confronto permanente, tampouco instabilidade política e emocional de seus governantes que acabam por atingir nossa normalidade econômica. O Brasil precisa e tende a voltar a razão, encontrando líderes que respeitem nossas instituições e conquistas democráticas, instrumentos sem os quais torna-se a vida em sociedade insustentável.

A polarização fracassou como modo de governo e instrumento de exercício de poder. Precisa dar lugar aos instrumentos da boa política, aquela forjada pelo consenso e a concertação. Não há caminho fora da política, aquela realizada com a cabeça e não com o fígado. Ao optar pelo racional, nos tornamos uma sociedade livre, aberta e fraterna, capaz de lutar contra os inimigos da democracia, travestidos de políticos, que hoje abalam os alicerces institucionais da república para implementar seus perigosos jogos de poder. A polarização tornou-se intolerável. A política negativa precisa encontrar seu fim.

O autor é cientista político, mestre em Ação Política pela Universidad Rey Juan Carlos (2007), diretor-executivo do Interlegis no Senado Federal, coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília e ex-diretor da Apex-Brasil