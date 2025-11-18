Penhora de salário: quando a exceção vira regra silenciosa

A discussão sobre penhora de salário, tradicionalmente tratada como tabu processual, voltou ao centro do debate após a Corte Especial do STJ reafirmar que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não possui caráter absoluto. O julgamento do EREsp 1.874.222/DF recoloca o tema em seu devido eixo: entre a proteção do mínimo existencial e a necessidade de dar efetividade à tutela executiva.



A decisão parte de uma premissa que se torna cada vez mais incontornável no cotidiano forense: a impenhorabilidade salarial não pode servir de blindagem automática para o devedor, sobretudo quando o processo revela exaurimento dos meios típicos de execução. Segundo o Tribunal, admite-se a constrição de percentual dos rendimentos, desde que resguardada a subsistência digna do executado e de sua família — uma fórmula que, embora sintética, impõe ao magistrado um juízo concreto de proporcionalidade.

O acórdão demonstra, além disso, que a fixação legal do limite de cinquenta salários mínimos, prevista no § 2.º do art. 833, não esgota a análise judicial. Trata-se de parâmetro objetivo, mas não impeditivo da ponderação quando os rendimentos forem inferiores a esse patamar. Mais relevante é saber se a penhora compromete ou não o núcleo essencial das despesas vitais, e não simplesmente o valor nominal dos proventos.

Esse entendimento, embora tecnicamente coerente, impacta diretamente o público comum: empregados, servidores, autônomos e microempreendedores que, diante de uma execução civil, veem sua remuneração submetida ao escrutínio judicial. Para uns, a decisão amplia a possibilidade de satisfação do crédito; para outros, representa o risco de compressão do orçamento doméstico. Ambos têm razão — daí a necessidade de critérios transparentes, controle rigoroso e decisões individualizadas.

Em última análise, o precedente reafirma que a execução contemporânea opera sob lógica de equilíbrio: nem o devedor pode ser reduzido a condição indigna, nem o credor pode ser condenado à inutilidade da jurisdição. Entre a rigidez do texto legal e a fluidez das realidades econômicas, o STJ sinaliza que a resposta adequada repousa na análise prudente do caso concreto — não em fórmulas estanques.

