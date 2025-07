O vazamento de 16 bilhões de senhas e o alerta às empresas brasileiras

Em junho de 2025, o mundo presenciou o maior vazamento de dados já registrado: mais de 16 bilhões de credenciais, senhas e informações sensíveis foram expostas em fóruns clandestinos. A magnitude do episódio, apelidado de “Mother of All Breaches”, é um marco incontornável para o debate sobre a segurança cibernética e a responsabilidade jurídica das empresas no tratamento de dados pessoais e corporativos.