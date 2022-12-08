Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • O que o tempo de giro do acervo revela sobre a morosidade da Justiça?
Ricardo Goretti

Artigo de Opinião

É diretor acadêmico e professor de gestão de conflitos da FDV
Ricardo Goretti

O que o tempo de giro do acervo revela sobre a morosidade da Justiça?

O Judiciário finalizou o ano de 2021 com 77,3 milhões de processos em tramitação, aguardando solução. Significa que a magistratura já iniciou 2022 com o desafio de administrar esse passivo
Ricardo Goretti
É diretor acadêmico e professor de gestão de conflitos da FDV

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 13:31

Publicado em 

08 dez 2022 às 13:31
A demanda pelos serviços de justiça, que havia diminuído no ano pandêmico de 2020, voltou a subir em 2021. O crescimento dos casos novos foi de 10,4% no ano passado, segundo o Relatório Justiça em Números 2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, o documento consolida dados que evidenciam os contornos dos principais obstáculos à efetivação do direito de acesso à justiça no âmbito de 90 órgãos da Justiça Estadual, do Trabalho, Federal, Eleitoral, Militar e tribunais superiores, exceto o STF e o próprio CNJ que possuem estatísticas à parte.
O relatório revela que, durante o ano de 2021, ingressaram 27,7 milhões de processos no Judiciário brasileiro. No mesmo período, foram baixados 26,9 milhões de processos: quantitativo inferior ao de ingressantes. O saldo negativo eleva o estoque de casos em tramitação, que fica acumulado para os anos seguintes.
Julgar número de processos superior ao de casos que ingressam anualmente é desafiador. Mas o maior desafio do Judiciário ainda é (e sempre será) a administração do passivo acumulado de anos anteriores.

Veja Também

Caos apontado pelo CNJ no Judiciário do ES faz a justiça tardar e falhar

Somos viciados no Judiciário. E isso tem que mudar

O Judiciário finalizou o ano de 2021 com 77,3 milhões de processos em tramitação, aguardando solução. Significa que a magistratura já iniciou 2022 com o desafio de administrar esse passivo, que aumentará com o ajuizamento de novas ações no corrente ano.
Justiça
Julgar número de processos superior ao de casos que ingressam anualmente é desafiador Crédito: Pixabay
De acordo com o CNJ, seriam necessários aproximadamente 2 anos e 10 meses de trabalho para zerar o estoque, se não houvesse ingresso de novas demandas e fosse mantida a produtividade dos magistrados e servidores. Esse é o chamado “tempo de giro do acervo”.
Fechar as portas do Judiciário para permitir a superação desse passivo seria uma medida inconstitucional. Violaria o direito de acesso à justiça, consagrado pela Constituição Federal.

Veja Também

Quem deve ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do ES

Juiz do ES é afastado pelo Tribunal de Justiça durante investigação

Isso indica que o tempo de giro do acervo resulta de um cálculo meramente hipotético, que serve para evidenciar o tamanho do desafio enfrentado pelos tribunais e os impactos da morosidade na vida dos cidadãos que aguardam uma solução definitiva para demandas de reconhecimento e efetivação de direitos.
Os desafios do Judiciário devem ser revelados e enfrentados com políticas públicas que proporcionem a gestão adequada, efetiva e tempestiva de conflitos, assegurando o direito fundamental de acesso à justiça.

Tópicos Relacionados

Política Justiça CNJ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados