O que nos dizem as censuras nas salas de aula

Nas vésperas do dia da Consciência Negra deste ano, celebrado dia 20 de novembro, foi noticiado pelos veículos de imprensa que uma professora foi afastada da escola particular em que trabalhava, em Salvador, por utilizar com suas turmas o livro "Olhos D'Água''.

Coletânea de contos da mineira Conceição Evaristo, a obra foi publicada em 2014 e vencedora do Jabuti, o maior prêmio nacional da área. A despeito da qualidade literária, a direção do Colégio Vitória-Régia atendeu a alguns pais que se queixaram da temática violenta e a linguagem do livro, que retrata a experiência de vida de mulheres negras, como a própria autora.

A "escrevivência" de Conceição foi cerceada por esses pais e principalmente pela direção do Colégio, que frente à contestação, suspendeu o uso da obra e orientou a um "novo viés para a abordagem da atividade", afastando a professora - ela também uma mulher negra - e seus "Olhos d'água".

Poderia ser mais um caso de censura em uma sociedade com "preguiça de educar", como formulou uma especialista em reportagem publicada sobre o assunto. Mas entendo que o caso Vitória-Régia revela o efetivo papel da escola diante de condutas antieducacionais. Outra escola em Salvador no mesmo período, o Colégio Estadual Thales de Azevedo, também teve práticas de ensino reprimidas pela comunidade escolar. Ao orientar a um trabalho sobre Iluminismo, uma professora foi atacada por uma estudante, que a acusou de "discurso esquerdista".

A resistência, entretanto, não foi atendida pela direção do Colégio, levando a estudante e sua mãe à delegacia para registro de queixa, enquanto a Secretaria Estadual de Educação anunciou assistência jurídica à professora e apoio às suas proposições em sala.