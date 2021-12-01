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Momentos de terror

Tiroteio em escola deixa três mortos e seis feridos em Michigan, nos EUA

De acordo com a CNN, o suspeito, identificado como um menino de 15 anos, foi detido. "Recebemos mais de 100 ligações para o número de emergência", disse McCabe, subdelegado do condado de Oakland
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2021 às 09:41

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 09:41

Pais acolhem seus filhos após ataque ocorrido em Michigan, nos Estados Unidos
Pais acolhem seus filhos após ataque ocorrido em Michigan, nos Estados Unidos Crédito: Eric Seals/Reuters
Três pessoas morreram e oito ficaram feridas em uma escola de ensino médio em Oxford, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. De acordo com a CNN, o suspeito, identificado como um menino de 15 anos, foi detido.
Michael G. McCabe, o subdelegado do condado de Oakland, afirmou em entrevista coletiva que os agentes foram acionados por volta das 14h51 (horário de Brasília). Acredita-se que uma das vítimas seja um professor.
"Recebemos mais de 100 ligações para o número de emergência", disse McCabe. O suspeito foi detido cinco minutos após a chegada da polícia.
Uma arma foi recuperada e as autoridades ainda apreenderam vários cartuchos. A polícia indica que foram disparados cerca de 15 a 20 tiros. "Neste momento, acreditamos que ele [suspeito] agiu sozinho", disse McCabe.
O adolescente não resistiu à prisão e optou pelo direito ao silêncio. Os agentes ainda investigam se há mais vítimas no local.
Todos os alunos que estavam no momento do incidente foram transferidos para uma loja próxima para reencontrar os familiares.
Funcionários da Escola Comunitária de Oxford divulgaram um comunicado confirmando o tiroteio e dizendo que a cena do crime foi protegida pelas autoridades.

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