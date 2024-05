Novo Parque da Prainha mostra que a participação popular é indispensável

A participação popular na elaboração de projetos de requalificação urbana é essencial para garantir que as intervenções urbanísticas atendam às reais necessidades da comunidade. O caso do Parque da Prainha, em Vila Velha , exemplifica a importância dessa participação e os desafios enfrentados quando ela é negligenciada.

A requalificação do parque canela-verde, recentemente inaugurada, chegou a ser embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) logo no início das obras, gerando atraso na entrega. Moradores também expressaram preocupações sobre o potencial turismo predatório e a escassez de árvores no projeto.