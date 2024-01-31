Novo ministro da Justiça: os maiores desafios na área da segurança pública

Entre as competências do ministério está a coordenação do chamado Sistema Único de Segurança Pública, criado, entre outras razões, para o compartilhamento de dados, operações, colaboração e integração das estruturas municipais, estaduais e federais. A tarefa de Lewandowski não será das mais fáceis e a sua falta de experiência direta na área da segurança pública gera muita expectativa.

Nosso país sofre com a negligência e a interrupção de ações na área de segurança. Um ministério específico para tratar do tema chegou a ser criado no governo de Michel Temer , mas no governo seguinte foi reincorporado ao da Justiça. Havia uma expectativa de que a Segurança Pública voltasse a ser um ministério independente neste governo, mas isso não ocorreu.

E o que se viu no Brasil, no ano passado, foi uma escalada da violência em estados como Rio de Janeiro, Bahia e também aqui no Espírito Santo. Mesmo com a melhora em relação ao ano anterior, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do ES, foram registrados quase 1 mil homicídios dolosos no estado em 2023

Só em Vitória, foram 85 casos (aumento de 21,4% em relação a 2022) . Chama a atenção a guerra pelo domínio do tráfico de drogas em regiões da Capital, com o uso cada vez maior de armas de grosso calibre. O que se observa é um intercâmbio entre quadrilhas de diferentes estados e o fortalecimento de facções.

Quebrar o elo entre esses grupos criminosos é uma das tarefas mais complexas do novo ministro, além da vigilância de nossas fronteiras, por onde entram as armas mais potentes. Em um governo que se preocupa em restringir, por exemplo, o tiro esportivo, a mudança precisa ser também de prioridades.

Entrevista com ministro Ricardo Lewandowski sobre sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF

A segurança pública é, sem dúvida, uma pasta que merece uma atenção especial. O raciocínio é simples: sem segurança, nada funciona. Aulas são suspensas, o atendimento à saúde é prejudicado, o trabalhador não consegue chegar ao serviço e a economia é fragilizada por assaltos a pequenos e médios empreendedores, que sustentam o Brasil. Isso sem falar da fragilidade das operações financeiras operadas por incontáveis celulares subtraídos na insegurança das ruas e dos transportes coletivos.