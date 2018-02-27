Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova pasta

Temer assina MP que cria Ministério da Segurança Pública

Para comandar a nova pasta, Temer escolheu o ministro Raul Jungmann
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 00:57

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 00:57

Brasília - O presidente Temer participa de sessão Solene de posse do Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, o atual presidente Yves Gandra Filho passa o cargo para João Batista Brito Pereira (Beto Barata/PR) Crédito: Beto Barata | PR
O presidente Michel Temer assinou, na noite desta segunda-feira (26), a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública e transforma o Ministério da Justiça. De acordo com a MP, passa a ser competência da nova pasta coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional em cooperação com os demais entes federativos. O texto será enviado ao Congresso nesta terça-feira (27).
Para comandar a nova pasta, Temer escolheu o ministro Raul Jungmann. No lugar dele, na Defesa, assume o general Joaquim Silva e Luna, atual secretário-geral da pasta. Ele foi chefe do Estado Maior do Exército e é general do Exército da reserva. O nome do ministro sempre foi o preferido do governo para a nova pasta que será responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria de Segurança Pública, hoje vinculadas ao Ministério da Justiça.
O texto da medida provisória traz o detalhamento das competências do Ministério da Segurança Pública, como a exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, por meio da polícia rodoviária federal; a política de organização e manutenção da polícia militar, civil e do corpo de bombeiros do Distrito Federal. A nova pasta vai exercer a função de ouvidoria das polícias federais e a defesa dos bens dos próprios da União e das entidades integrantes da administração pública federal indireta e planejar, coordenar e administrar a política penitenciária nacional.
O artigo 40-B diz que integram a estrutura básica do Ministério de Segurança Pública os departamentos de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de Penitenciária Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e até uma Secretaria.
Sobraram no Ministério da Justiça as políticas sobre drogas. Integram da estrutura básica do MJ até quatro secretárias. O texto não detalha quais são.
O Ministério de Segurança Pública é mais uma medida do governo dentro do pacote para reforçar a segurança pública. A primeira foi a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, informação também revelada pela Coluna.
O presidente se reuniu no domingo com Jungmann no Palácio do Jaburu, além dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria de Governo), Torquato Jardim (Justiça), Gustavo do Vale (Direitos Humanos), Sergio Etchegoyen (GSI) e o deputado Darcisio Perondi (MDB-RS), vice-líder do governo. (Naira Trindade)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados