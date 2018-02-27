Temer assina MP que cria Ministério da Segurança Pública

Brasília - O presidente Temer participa de sessão Solene de posse do Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, o atual presidente Yves Gandra Filho passa o cargo para João Batista Brito Pereira (Beto Barata/PR) Crédito: Beto Barata | PR

O presidente Michel Temer assinou, na noite desta segunda-feira (26), a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública e transforma o Ministério da Justiça. De acordo com a MP, passa a ser competência da nova pasta coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional em cooperação com os demais entes federativos. O texto será enviado ao Congresso nesta terça-feira (27).

Para comandar a nova pasta, Temer escolheu o ministro Raul Jungmann. No lugar dele, na Defesa, assume o general Joaquim Silva e Luna, atual secretário-geral da pasta. Ele foi chefe do Estado Maior do Exército e é general do Exército da reserva. O nome do ministro sempre foi o preferido do governo para a nova pasta que será responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria de Segurança Pública, hoje vinculadas ao Ministério da Justiça.

O texto da medida provisória traz o detalhamento das competências do Ministério da Segurança Pública, como a exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, por meio da polícia rodoviária federal; a política de organização e manutenção da polícia militar, civil e do corpo de bombeiros do Distrito Federal. A nova pasta vai exercer a função de ouvidoria das polícias federais e a defesa dos bens dos próprios da União e das entidades integrantes da administração pública federal indireta e planejar, coordenar e administrar a política penitenciária nacional.

O artigo 40-B diz que integram a estrutura básica do Ministério de Segurança Pública os departamentos de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de Penitenciária Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e até uma Secretaria.

Sobraram no Ministério da Justiça as políticas sobre drogas. Integram da estrutura básica do MJ até quatro secretárias. O texto não detalha quais são.

O Ministério de Segurança Pública é mais uma medida do governo dentro do pacote para reforçar a segurança pública. A primeira foi a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, informação também revelada pela Coluna.