Nós, mulheres, não vamos “aquietar o facho”, promotor!

Sim, “às mulheres”, porque a frase do promotor reproduz o nosso dia a dia. O “aquietar o facho”, proferido nesse contexto e por pessoa que se esperava preparo para a função pública e intelectualidade mínima, é a frase mais chula e desumana para traduzir a expectativa de submissão de uma mulher ao seu abusador ou agressor ou às mínimas e máximas injustiças e constrangimentos.

A cena é de uma mulher, vítima, sendo agredida e humilhada novamente na presença do agressor, com o aval do Judiciário, que deveria abraçá-la e protegê-la. Humilhação e abuso ainda piores.