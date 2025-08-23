Ricardo Ferraço
Autor(a) Convidado(a)
É vice-governador do Espírito Santo

No Brasil, o pequeno é muito forte e o futuro está no compromisso com o empreendedor

Nos últimos anos houve avanços relevantes, como a reforma trabalhista e a reforma tributária em andamento. Ainda assim há muito a ser feito para reduzir a burocracia e criar condições mais favoráveis ao investimento

  • Ricardo Ferraço É vice-governador do Espírito Santo
Publicado em 23/08/2025 às 05h00

Nesta semana, nosso Espírito Santo sediou a reunião ordinária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Institucionalizado pela lei geral do setor, o encontro tem como objetivo ser um espaço de debate e de atuação conjunta entre governo e setor privado, com foco na promoção de ações e no desenho de políticas voltadas para as empresas de pequeno porte.

Recebê-lo em território capixaba representa uma oportunidade para refletir sobre a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do Brasil e do nosso Estado.

Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023, o Brasil está entre os países com as maiores taxas de empreendedorismo no mundo, ocupando a 8ª posição na Taxa de Empreendedores Totais. São 42 milhões de empreendedores, o que corresponde a 30% da população adulta, entre 18 e 64 anos. Além disso, o país registra a segunda maior quantidade absoluta de empreendedores potenciais.

Veja também

"Cada atleta é um empreendedor de si mesmo", afirma Raí em evento no ES
Novo banco digital com auxílio de IA e voltado a empreendedores é lançado
Como o empreendedor brasileiro transforma obstáculos em soluções

Os números são expressivos! O Brasil tem cerca de 25 milhões de CNPJs. Destes, aproximadamente 91% são formados por Microempreendedores Individuais (12,5 milhões), Microempresas (8,7 milhões) e Empresas de Pequeno Porte (1,7 milhão). No Espírito Santo são cerca de 570 mil CNPJs, dos quais aproximadamente 90% pertencem a pequenos negócios, cenário que reflete a mesma distribuição observada no nível nacional.

Segundo Mauro Oddo Nogueira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), cerca de três quartos da força de trabalho brasileira, somando emprego formal e informal, estão nos micro e pequenos negócios. Apesar disso, esse universo concentra apenas cerca de 6,3% do estoque de capital do país.

A produtividade média das micro, pequenas e médias empresas no Brasil é baixa. Para ilustrar: na Itália, a relação entre a produtividade de uma grande empresa e de uma microempresa é de 43%, enquanto no Brasil essa relação cai para 10%. Entre as pequenas empresas, a proporção é de 64% na Itália contra 27% no Brasil. No caso das médias empresas, a diferença é de 82% para 40%, respectivamente.

Há mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)
Microempreendedora. Crédito: Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock

Discutir a baixa produtividade média do Brasil nos leva ao tema da armadilha da renda média. O assunto é amplo e envolve múltiplos fatores, como deficiências na infraestrutura, qualidade da mão de obra, educação, investimentos em ciência e tecnologia e a própria tecnologia empregada na produção. Entre esses pontos, destaca-se o papel do ambiente de negócios.

Nos últimos anos houve avanços relevantes, como a reforma trabalhista e a reforma tributária em andamento. Ainda assim há muito a ser feito para reduzir a burocracia e criar condições mais favoráveis ao investimento. Chama atenção, no entanto, o fato de que os pequenos negócios, apesar das políticas públicas voltadas ao segmento, ainda não ocupam o centro do debate nacional.

No Espírito Santo as ações são significativas. Resultado da soma dos esforços do Governo do Estado, prefeituras, Sebrae, entidades empresariais e organizações da sociedade civil, como o exemplo notável da Gerando Falcões. Apenas no âmbito da administração estadual, há um amplo conjunto de iniciativas: educação empreendedora, consultoria em gestão, compras governamentais, formação de mão de obra, inclusão produtiva, desburocratização, crédito e garantia de crédito, apoio ao pequeno produtor rural, certificação e incentivo a negócios de impacto socioambiental.

Na área de Ciência e Tecnologia, o Espírito Santo é o estado que mais investe proporcionalmente, destinando uma parcela significativa de recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento de empresas inovadoras. A lista é extensa, e, por isso, prefiro não detalhar nomes e programas específicos para não deixar de fora nenhuma iniciativa relevante.

Veja também

Fintech do ES lança ferramenta para evitar que empreendedor pague imposto duplicado
Empreendedores transformam estilo de vida em negócios sustentáveis no ES

A questão central que proponho é refletir sobre o simbolismo da importância do empreendedorismo e dos pequenos empreendimentos. Diante de sua expressiva participação na economia, como demonstrado pelos números, não existe caminho possível para transformar o Brasil em um país desenvolvido, mais competitivo e menos desigual, sem colocar os pequenos negócios no centro de nossa política de desenvolvimento.

Empreendedorismo pode ser uma palavra da moda, mas, para gerar resultados reais, é preciso transformar discurso em prática. Precisamos colocar a grande maioria dos empreendimentos brasileiros no centro da nossa agenda. Esse é o meu compromisso.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
ricardo ferraço Empreendedorismo empresas Negócios Empreendedora

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.