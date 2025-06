Nas relações contratuais, não vale a regra do “deixa estar...”

Embora não se trate de prescrição nos moldes estritos do artigo 189 e seguintes do Código Civil, existe uma limitação temporal ao exercício de certos direitos contratuais. E essa limitação não tem prazo certo, nem encontra previsão legal específica; mas decorre dos efeitos da boa-fé objetiva — princípio fundamental das relações contratuais, consagrado no artigo 422 do Código Civil, mas cujo reflexo específico nesse tema se encontra no parágrafo único do artigo 113 e no artigo 122, que veda condições que contrariem a boa-fé.