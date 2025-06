Em cartório

Contrato de namoro é opção para proteger patrimônio

O objetivo é evitar que a relação possa ser caracterizada como união estável, equiparada ao casamento; cláusulas, como exigir prática sexual, não são permitidas

Algumas pessoas, como o personagem Renato da novela Vale Tudo, interpretado por João Vicente de Castro, têm dificuldade em assumir que uma relação afetiva se transformou em namoro. Outras, no entanto, preferem colocar tudo no papel. Em contrato. De preferência, registrado em cartório.>

Nesse caso, o objetivo não é sacramentar o compromisso, mas evitar que a relação possa ser caracterizada como união estável, equiparada ao casamento, com implicações patrimoniais.>

O número de contratos de namoro ainda é relativamente baixo. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, em um período de quase dez anos, foram registrados menos de mil documentos desse tipo em cartórios. O número, no entanto, tem crescido.>