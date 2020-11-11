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Luciano Gollner

Artigo de Opinião

Propostas

Nas eleições de domingo, dê um voto para a educação

Uma cidade que prioriza e garante aprendizagem de qualidade a todas as crianças e jovens construirá uma trajetória sustentada de desenvolvimento econômico e social
Luciano Gollner

Públicado em 

11 nov 2020 às 09:30
Urna eletrônica
Urna eletrônica: domingo é dia de votar para prefeito e vereador Crédito: Nelson Jr./Ascom/TSE
No próximo dia 15, iremos às urnas para eleger nossos futuros prefeitos e vereadores. Mais uma oportunidade para escolher o que queremos para os nossos municípios. A Educação precisa ser um dos principais critérios de escolha de nossos candidatos. Uma cidade que prioriza e garante aprendizagem de qualidade a todas as crianças e jovens construirá uma trajetória sustentada de desenvolvimento econômico e social.
Espírito Santo está avançando e mais uma vez se destacou nos resultados do Ideb. O Estado continua com o melhor ensino médio do país, considerando escolas públicas e privadas, e com a segunda melhor nota, se consideradas apenas as escolas públicas.
É importante comemorar porque o Estado vem com um crescimento contínuo no Ideb desde 2011. E as escolas de tempo integral, um projeto construído pela parceria do Espírito Santo em Ação com o Governo do Estado e prefeituras, estão contribuindo de forma decisiva neste cenário de boas notas.

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Os resultados demonstram a eficácia do projeto. Enquanto a nota média do Estado foi de 4,6, as escolas de tempo integral obtiveram nota média de 5,1. A melhor escola de ensino médio do Espírito Santo é a Escola de Tempo Integral de Muniz Freire, com Ideb de 6,1.
As escolas de tempo integral de ensino médio apresentam um melhor nível aprovação em relação às demais escolas, 95% contra 87,9 %. A taxa de abandono é de 0,2% para as integrais, contra 2,1% das demais. Os níveis de aprendizagem de português e matemática são superiores no modelo de tempo integral em relação às escolas regulares. E os números não são diferentes nas redes municipais que decidiram implementar.
O programa de escolas de tempo integral do Espírito Santo foi iniciado entre os anos de 2014 e 2015, após uma grande mobilização público-privada destinada a garantir condições políticas, financeiras e institucionais para trazer o modelo para o Espírito Santo.

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Desde então, após a primeira escola, no bairro de São Pedro, e as três escolas na rede municipal de Vitória, o Estado vem a cada ano ampliando a quantidade de escolas e municípios atendidos com o modelo. Atualmente, são 67 unidades implantadas em 34 cidades, com certa de 30 mil crianças e jovens matriculados. Certamente, com o aumento da quantidade de escolas de tempo integral, o Espírito Santo terá saltos importantes em seus indicadores sociais.
E os seus candidatos estão priorizando a educação? Quais as propostas?
O autor é economista e Executivo de Educação do movimento ES em Ação

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