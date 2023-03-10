Março Azul: o mês que marca a prevenção do câncer colorretal

Kely Nascimento com o pai, Pelé Crédito: Reprodução

Pelé, Roberto Dinamite, Simony e Preta Gil. Além de carreiras brilhantes no esporte e na música, esses nomes carregam consigo o peso de uma doença pouco discutida pela mídia e pela sociedade, mas bastante conhecida pela classe médica: o câncer colorretal. A doença afeta o cólon e o reto e é a terceira principal causa de morte por câncer no mundo. Por isso, a necessidade de um mês para marcar sua prevenção: o Março Azul.

No Brasil, o câncer que causou a morte do Rei Pelé é o terceiro que mais mata no país. No total, cerca de 40 mil pessoas são diagnosticadas por ano. Fato preocupante é que 85% dos casos são diagnosticados em fase avançada, com menor chance de cura. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil deve registrar 46 mil novos casos da doença para cada ano entre 2023 e 2025. Os dados mais recentes do Atlas da Mortalidade por Câncer registrou, em 2020, mais de 20 mil e 200 mortes por câncer colorretal.

Durante todo o mês de março, a campanha Março Azul tem como objetivo informar a população sobre a importância da prevenção e a detecção precoce do câncer colorretal. A chance de cura é de mais de 90% se for diagnosticado precocemente. Mas nosso objetivo principal é a prevenção, porque podemos detectar e remover as lesões do intestino grosso, antes de evoluírem para o câncer. Uma lesão (adenoma ou serrilhado) demora cerca de 10 anos para se tornar maligna.

O diagnóstico é feito por meio de exames como a colonoscopia (endoscopia do intestino grosso: reto e cólon). A pesquisa de sangue oculto nas fezes anual é uma outra forma de detecção precoce.

A observação dos sintomas e sintomas de alerta também é importante, porém na maioria das vezes o câncer é silencioso.

Um dos sinais mais frequentes na doença é a presença sangue nas fezes. Importante observar alteração do hábito intestinal, como diarréia ou prisão de ventre intermitentes, além de mudança na forma das fezes; dores abdominais e ao evacuar; fraqueza e anemia; perda de peso não intencional; mudanças no apetite e presença de massa abdominal.

A prevenção primária pode ser feita pela adoção de hábitos saudáveis, desde a infância: cuidar da alimentação, dando preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais, feijões e leguminosas, grãos e sementes; praticar atividade física regularmente; evitar o consumo de carne vermelha e não fumar e não consumir bebidas alcóolicas em excesso.

Entretanto, existem fatores de risco relacionados ao câncer colorretal que devem ser levados em conta: idade igual ou acima dos 45 anos; história familiar de câncer no intestino e histórico pessoal de câncer de intestino, ovário, útero ou mama.

A campanha Março Azul incentiva a importância do diagnóstico precoce, dos exames de rastreamento e a adoção de hábitos mais saudáveis de vida. Também se mostra como uma oportunidade para que os profissionais de saúde possam reforçar a prevenção e orientar a prevenção da doença. O mês de março foi escolhido para a campanha porque no dia 27 de março é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer do Intestino. A data é lembrada em todo o país como símbolo de prevenção e tratamento.