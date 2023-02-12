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Folha de São Paulo

Simony celebra fim da primeira fase de tratamento contra câncer

Simony falou da doença no intestino durante sua participação do "Altas Horas", da Globo, neste sábado (11). A artista se emocionou quando a plateia a homenageou com músicas da Turma do Balão Mágico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 14:04

Simony, 46 anos, celebrou o fim da primeira fase do tratamento contra câncer de intestino em sua participação do "Altas Horas", da Globo, deste sábado (11).
Diagnosticada com a doença desde o ano passado, a artista se emocionou quando a plateia a homenageou com músicas da Turma do Balão Mágico, do qual fez parte quando era criança. Ela também aproveitou para cantar junto com o público.
Altas Horas
Simony no Altas Horas Crédito: Divulgação/TV Globo
"Agora estou bem melhor, acabei a primeira fase desse tratamento, que eles dizem que é a mais difícil, a mais dolorosa... mas é aquela coisa, eu resolvi passar por esse processo acreditando, tendo muita fé e sendo feliz", disse Simony.
A artista, que perdeu os cabelos devido ao tratamento e apareceu pela primeira vez na televisão com os fios curtos, aproveitou para falar com as mulheres que passam pela mesma situação.
"A gente é linda de cabelo curtinho também!", comentou ela. 
Simony passou por sessões do tratamento, que chegou ao fim em outubro, e em novembro iniciou a radioterapia, que acabou em dezembro.
A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto deste ano. Em outubro, ela comemorou sua melhora e disse que o tumor diminuiu em mais de 50%.

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