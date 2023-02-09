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Em tratamento

Preta Gil atualiza estado de saúde: 'Ressaca pós-químio está chata'

Cantora foi diagnosticada com câncer no intestino
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 08:45

Preta Gil compartilha vídeo sobre início de tratamento contra câncer: ‘Vou sair vitoriosa'
Preta Gil compartilha vídeo sobre início de tratamento contra câncer: ‘Vou sair vitoriosa' Crédito: Instagram/@pretagil
Preta Gil voltou a falar sobre seu tratamento contra um câncer no intestino na tarde desta quarta-feira, 8. Nos stories, a cantora tranquilizou os fãs ao atualizá-los sobre seu estado de saúde.
A artista desabafou que vem sentindo mal-estar causado pela quimioterapia, mas garantiu que está se recuperando. Ela ainda agradeceu o apoio dos seguidores, amigos e familiares.
"Estou aqui, meus amores, não quero preocupar ninguém, mas essa ressaca pós-químio está sendo mais chata", relatou em seu perfil no Instagram.
"Por isso, não gravei vídeo nem apareci por aqui. Mas estou super bem assistida pelos médicos e cheia de fé!", garantiu.
Preta Gil atualiza estado de saúde em meio a tratamento de câncer, nos stories Crédito: Instagram/@pretagil
Anteriormente, Preta já havia detalhado os incômodos do tratamento: "A prostração, o cansaço, o enjoo e a tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima: um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro", disse.
Preta revelou que estava com câncer no dia 10 de janeiro e, recentemente, publicou um comunicado cancelando toda sua agenda de atividades no carnaval 2023 por conta do tratamento.

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