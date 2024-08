'Jogo do Tigrinho': por que tanta gente insiste nessas apostas inúteis?

A promessa de ficar rico rápido e de forma fácil é antiga. Jogos de azar sempre existiram nos mais diferentes aspectos: (i) escolher a bolinha debaixo de um dos três copos, (ii) roletas financeiras, nas quais, no final, quem ganha é o dono da roleta, (iii) cassinos com suas incontáveis máquinas “caça-níqueis” e mesas de “21”, entre tantos outros. O assunto não tem nada de novo, nem de surpreendente. O que fazem esses jogos on-line, na realidade, é atualizarem a antiga forma de jogos de azar, mas obviamente os personagens são sempre os mesmos: o incauto que quer ficar rico rápido e de forma fácil e o astuto que sempre ganha na operação.

A pergunta é: diante da óbvia constatação de que jogos de azar servem apenas para tirar dinheiro do bolso do usuário e transferir ao bolso do dono do jogo, por que há tantas e tantas pessoas acreditando nesse “canto da sereia”?

Creio que a resposta passe pela absoluta falta de conhecimentos financeiros básicos de uma grande parte da população brasileira. Verifique-se o resultado da pesquisa realizada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) a quantidade pessoas que apostam em jogos on-line (como o “Jogo do Tigrinho”, por exemplo) é sete vezes mais do que a quantidade de pessoas que investem em empresas listadas na Bolsa de Valores. Isso já demonstra um alerta vermelho da “ignorância financeira” presente em nosso país.

A sanha por dinheiro rápido em vez de investimentos visando ao longo prazo é algo muito entranhado, de forma geral, ao brasileiro. Dia desses um parente meu me afirmou que há 45 anos aposta na Loteria da Caixa. Pensei com meus botões: imagine todo esse dinheiro investido em uma renda fixa segura qualquer. Talvez hoje ele não estivesse reclamando do valor pequeno que recebe do INSS. E é engraçado como essas histórias se repetem com frequência.