'Jogo do Tigrinho': regulação veio em boa hora

O Ministério da Fazenda publicou a Portaria n.º 1.207/2024 que estabelece requisitos técnicos para funcionamento dos jogos on-line de azar, como, por exemplo, o popular "Jogo do Tigrinho” . Em razão da popularidade dos jogos on-line de azar no Brasil, os órgãos públicos adotaram diversas posturas de preservação dos apostadores e, também, da própria administração pública.

Estabeleceu a necessidade de criar tabelas indicativas de probabilidade de ganho do apostador, ou seja, tabelas que traduzem os comportamentos matemáticos do jogo com base nos dados do fabricante, incluindo a percentagem de retorno e refletindo todos os pagamentos ou prêmios possíveis.