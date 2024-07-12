Governo federal estuda liberação do 'jogo do tigrinho' no Brasil

Para integrantes do Ministério da Fazenda, o Fortune Tiger pode ter características para se enquadrar na lei das bets, como a necessidade de o apostador saber quanto pode ganhar de acordo com sua aposta e o resultado, e que o prêmio seja determinado por um gerador randômico, que envolva números, símbolos, figuras ou objetos .

O Fortune Tiger é um tipo de caça-níquel e funciona como um cassino on-line. Os resultados ocorrem de forma aleatória, e a conquista do prêmio depende da sorte. O jogador precisa fazer a combinação de três figuras iguais em três fileiras para ganhar uma premiação em dinheiro. A oferta do jogo no Brasil é feita por plataformas de apostas sediadas no exterior.

Para determinar quais jogos atendem às características necessárias, a lei das bets estabelece que todos os jogos passem por certificação de empresas credenciadas pelo Ministério da Fazenda. Entre elas, estão a Gaming Associates Europe Ltd, BMM Spain Testlabs, eCogra Limited e Gaming Laboratories International LLC.

A partir de 1º de janeiro de 2025, quando o mercado regulado de apostas no Brasil vai começar a funcionar, as empresas vão precisar estar sediadas no Brasil e cumprir as regras definidas pelo Ministério da Fazenda – como a obtenção de certificação – para ter direito a oferecer serviços no pais.