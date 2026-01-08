Há três anos, o Brasil disse não ao golpe e reafirmou a democracia

Há três anos, assistimos, estarrecidos, à tentativa de golpe de Estado no Brasil. Um dia triste, que ficará marcado para sempre na memória coletiva e na história do nosso país. O ataque à democracia, às instituições e ao resultado das eleições foi também um ataque direto ao povo brasileiro.



As cenas de vandalismo, depredação do patrimônio público e desrespeito à Constituição rodaram o mundo e nos colocaram em alerta. Era preciso reafirmar um compromisso firme com a defesa dos valores democráticos e com a união nacional. Conforme a nota conjunta divulgada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e por autoridades como a então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo, além de ministros de Estado, o país precisava retomar a normalidade institucional, com respeito, diálogo e trabalho voltado ao progresso e à justiça social.

Após os ataques, investigações conduzidas pela Polícia Federal reuniram provas consistentes da participação de integrantes do grupo derrotado nas eleições presidenciais de 2022 na articulação dos atos golpistas. A partir dessas apurações, a Justiça julgou e condenou os envolvidos, em um processo transparente, rigoroso e responsável, que respeitou todas as garantias legais previstas no Estado Democrático de Direito.

Invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Crédito: Marcelo Camargo/Agênca Brasil

Os atos em defesa da democracia, realizados em todo o Brasil nesta quinta-feira, 8 de janeiro, são uma forma de mantermos viva a vigilância. A democracia não se protege sozinha. Ela exige atenção permanente, coragem cívica e respeito diário às regras que organizam a vida em sociedade. Como deputado estadual, reafirmo meu compromisso absoluto com a democracia. Nada é mais importante do que a certeza de que nossas instituições funcionam e de que a lei prevalece sempre que a República é ameaçada.

Hoje, podemos nos orgulhar de sermos um país soberano, que respeita suas instituições e mantém viva a sua democracia. Esse é um dos maiores sinais de maturidade institucional que uma nação pode oferecer ao seu povo, e essa maturidade é fundamental para que o Brasil continue avançando de forma sólida e responsável.

Sob a liderança do presidente Lula, o Brasil voltou a ocupar um lugar de respeito no cenário internacional. A economia retomou o crescimento, a balança comercial apresenta resultados positivos e a moeda mantém relativa estabilidade. O país alcançou uma das menores taxas de desemprego de sua história recente. Com foco na redução das desigualdades, programas sociais como Mais Médicos, Farmácia Popular, Pé-de-Meia e Minha Casa Minha Vida têm garantido melhoria da qualidade de vida e mais dignidade para milhões de brasileiros.

A retirada do Brasil do Mapa da Fome e o avanço no debate sobre a ampliação da isenção do Imposto de Renda para trabalhadores de menor renda demonstram que, com compromisso e respeito ao povo, é possível promover transformações estruturais rumo a um país mais justo e com igualdade de oportunidades.

Neste ano, temas como o debate sobre o fim da escala 6x1, sem redução salarial, e a tarifa zero no transporte coletivo estão entre as principais demandas da sociedade, e cabe a nós, representantes do povo, construir os caminhos para transformá-las em realidade.

Todos esses avanços só foram, são e continuarão sendo possíveis porque defendemos a democracia. Somos um país soberano, que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Um país onde ninguém, independentemente do cargo que ocupa ou ocupou, está acima da lei.

Democracia hoje e sempre.

