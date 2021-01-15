Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Enem no pico da pandemia é a prova de que vivemos uma distopia
Andressa Pellanda

Artigo de Opinião

Andressa Pellanda

Enem no pico da pandemia é a prova de que vivemos uma distopia

Estudantes sentem-se pressionados pelo vestibular, com problemas de saúde mental e com medo de contaminação. Resta-lhes escolher entre o Enem ou a saúde dos seus familiares
Andressa Pellanda

Públicado em 

15 jan 2021 às 14:34
Candidata chega para as provas do Enem, em escola do Rio de Janeiro
Candidata chega para as provas do Enem, em escola do Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Alas inteiras de pessoas falaceram asfixiadas por falta de oxigênio em Manaus. Alta de 23% de casos de Covid-19 em janeiro de 2021, bem maior que a media mundial, com 11%. 5,8 milhões de estudantes inscritos para o Enem. Ação Civil da Defensoria Pública da União apoiada na ação por entidades estudantis, de defesa de direitos humanos e da educação como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação com pedidos repetidos de adiamento da prova negados pela justiça. Se essa imagem não remete ao pior de filmes e séries distópicas, você precisa assistir mais esse gênero ou ler mais sobre nossa realidade. Vivemos no Brasil em 2021 uma realidade que beira a distopia.
Esse Enem acontece em um momento muito complexo. Vivemos um processo amplo de exclusão escolar e de aprofundamento das desigualdades educacionais. Elas já existiam, vinham sendo aprofundadas pela falta estrutural de financiamento da educação agravada pelas políticas de austeridade econômicas e sofreram um recrudescimento com a pandemia.
O motivo: a construção de políticas emergenciais descoladas da realidade dos estudantes, sem dar condições de acesso, permanência e qualidade para todos com equidade. O Enem será um reflexo dessa exclusão e marginalização dos grupos em maior situação de vulnerabilidade.

Veja Também

Enem: grupo de risco poderá entrar no local de prova a partir de 11h15

O Enem precisa ser novamente adiado

1,3 mil policiais vão reforçar segurança no Enem e impedir aglomeração

Para além da desigualdade educacional, a realização do Enem neste final de janeiro coincide com a segunda onda da pandemia e com o impacto das aglomerações e contaminações das "festas de final de ano". Ou seja, no momento de pico, em que diversas cidades não têm mais leitos de UTI, cilindros de oxigênio, caixões, covas - como é o caso de Manaus, por exemplo -, opta-se por ignorar todo o cenário de saúde pública e realizar uma prova para cerca de 5,8 milhões de estudantes.
São 5 horas e meia de prova dentro das salas. Muitos são jovens e assintomáticos, sequer medir temperatura é eficaz. Do local de prova para fora, transporte público lotado, aglomerações, hospedagens recebendo estudantes de outras cidades... Cenário descabido em momento que pede fechamento total e quarentena.

Veja Também

"Não há previsão de adiarmos o Enem", diz presidente do Inep

Tribunal mantém decisão que negou adiar o Enem em São Paulo

Adiar ou não o Enem: tema divide opinião de leitores

Ainda, estudantes sentem-se pressionados pelo vestibular, com problemas de saúde mental e com medo de contaminação. Resta-lhes escolher entre fazer o Enem ou a saúde dos seus. Não há protocolo de segurança que dê conta da calamidade que vivemos.
Defendemos o adiamento - para não agravar a pandemia - e a instauração de uma comissão intersetorial para pensar em caminhos de fato viáveis, garantidores de acesso e inclusivos. Os direitos humanos são indivisíveis e não podem competir entre si. As decisões profundamente equivocadas deixam escolha entre direito à educação e à saúde. Isso não pode continuar. Precisamos da ação e das vozes de toda nossa população. E o momento é agora.
A autora é  coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É doutoranda em Relações Internacionais (IRI/USP),  pós-graduada em Ciência Política (FESP/SP) e bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo (ECA/USP)

Tópicos Relacionados

Enem Manaus (AM) Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados