Dia do Trabalhador: o que temos para comemorar neste 1° de maio?

Reforma Trabalhista levou a desmonte da legislação, com retirada de direitos Crédito: Fernando Madeira

E eis que chegamos a mais um 1º de maio, que neste ano é comemorado em um sábado, como o emblemático 1º de maio de 1886, quando trabalhadores norte-americanos foram às ruas das maiores cidades do país para pedir a redução da carga horária máxima de trabalho por dia. Por essa razão é que o dia foi escolhido como a data ser celebrada como o do trabalhador, em homenagem àqueles que lutaram por melhores condições de trabalho. Desde então, a data é marcada pelas reinvindicações e conquistas dos trabalhadores em diversas partes do mundo.

Ocorre que, ao direcionarmos o nosso olhar para a realidade brasileira, em especial a dos últimos anos, podemos facilmente nos fazer a seguinte pergunta: o que comemorar neste 1º de maio?

Como se não bastassem as perdas de direitos trabalhistas advindos do desmonte da legislação, denominada de Reforma Trabalhista , os trabalhadores brasileiros, assim como os do resto do mundo, se depararam com a pandemia de Covid-19 , que por si só já seria sensivelmente danosa aos trabalhadores, haja vista o risco de desemprego.

Entretanto, parece que nada é tão ruim que não possa piorar. Diante das medidas do governo federal , que supostamente deveriam manter emprego e renda, os dados estatísticos nos mostram que os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos, ou seja, tais medidas buscaram manter, garantir ou aumentar a renda e emprego de quem?

Não é novidade que faz tempo que o trabalhador, o servidor público e a Previdência são encarados como culpados pelas crises do país, dando espaço para retirada de direitos e precarização do trabalho. Esse fato contribuiu para afastar a representação sindical, diferentemente da prevista constitucionalmente, nas negociações do Programa de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), que trata da redução de jornada e de salário do trabalhador.

E, com isso, voltamos ao nosso 1º de maio, data comemorativa para os trabalhadores? Não. Hoje, mais do que nunca, devemos entender o 1º de maio como uma data de reivindicações, cobranças e reflexões acerca do que desejamos, esperamos e queremos para o trabalhador brasileiro. Os números provaram que a retirada de direitos não geram empregos, mas criam precarização e informalidade. A retirada da representação dos sindicatos nos acordos coletivos também não aumenta a renda do trabalhador.

Assim, não podemos nunca nos esquecer daquele 1º de maio de 1886 nos Estados Unidos , onde a marca foi a reivindicação, a não aceitação mansa e pacífica da exploração do trabalho do homem pelo homem. O mais importante nesse 1º de maio é ponderarmos acerca de nossos conceitos ou preconceitos, além de refletirmos sobre a importância e necessidade de os trabalhadores brasileiros serem respeitados, valorizando a dignidade da pessoa humana.