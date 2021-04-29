Em meio ao excesso de informações, é preciso priorizar a clareza

Sociedade bem-informada evita estresse e salva vidas Crédito: Free-Photos/ Pixabay

Muito se fala em dados estatísticos nos últimos tempos. O motivo é claro. Impulsionada pela transformação digital, motor da inovação, a ciência de dados ganhou fama e se espalhou por todo o mundo. Uma ferramenta tão eficaz, potencializada pela tecnologia, rapidamente multiplicou seu espaço na ciência, no setor produtivo e outras organizações.

Mas não são só eles que se beneficiam do incremento no uso dos dados estatísticos a partir da transformação digital. O cruzamento de informações também contribui, por extensão, com toda a sociedade quando, a partir da coleta e interpretação dos dados, ajuda o cidadão comum a entender melhor os cenários e a agir com mais assertividade no seu dia a dia.

Na saúde, por exemplo, este fato está cada vez mais presente. Todos temos acompanhado que a análise de dados tem sido um braço relevante na tomada de decisões sobre a Covid-19 . A partir da compreensão do vírus, entre outras informações coletadas, foi possível estimar o impacto da doença e orientar sobre medidas protetivas como a associação entre o isolamento social e a redução no número de vítimas.

Na minha área, a oftalmologia, também são muitas as recomendações feitas por médicos e especialistas que se tornaram mais críveis a partir de dados estatísticos. Com base neles, passamos a validar e propagar em nossos consultórios, com mais segurança, informações de grande interesse da sociedade e que são facilmente compreendidos por todos. Quem não entende este verdadeiro e importante alerta: 60% das cegueiras poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem sua atenção mais voltada para sua saúde ocular?

Ao estilo “contra fatos não há argumentos”, este e muitos outros dados, todos confirmados pela ciência, ganham interpretação mais simplificada e se tornam argumentos relevantes que ajudam as pessoas a interpretarem e se cuidarem da forma devida.

Sempre atenta à importância da checagem e da busca pela base científica da informação, por conta das devastadoras “fake news”, reforço na minha prática diária, o uso desses conteúdos que sintetizam informações valiosas a respeito da saúde dos olhos.

Em especial nestes tempos de pandemia, quando os hospitais seguem lotados seguidamente há meses e os atendimentos mais complexos estão quase impossíveis de serem realizados, tento propagar ainda mais essas informações médicas como forma de fazer com que as pessoas entendam que a informação responsável e a prevenção são importantes em qualquer tempo, e de forma especial agora.

E são muitos os dados que, mesmo travestidas numa linguagem simples, são verdadeiros e fundamentais para a tão almejada saúde ocular. Veja alguns que todos deveríamos saber:

• 85% do nosso relacionamento com o ambiente ocorrem por meio da visão;

• mais de 20% das cegueiras já instaladas são recuperáveis;

• cerca de metade dos estimados 1,4 milhão de casos de cegueira em crianças com menos 15 anos de idade poderia ter sido evitada;

• 80% de todas as causas de deficiência visual seriam preveníveis ou curáveis;

• estudos indicam que as mulheres, em todas as regiões do mundo e de todas as idades, apresentam um risco maior de deficiência visual do que os homens, principalmente por causa de expectativa de vida maior;

• a partir dos 40 anos, as visitas ao oftalmologista precisam ser mais frequentes. Exames simples, como medir a pressão dos olhos, podem identificar possíveis doenças como o glaucoma, que é causado pela pressão ocular alta.