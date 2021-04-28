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Luciana Brites

Artigo de Opinião

É psicopedagoga, CEO do Instituto NeuroSaber e autora de livros sobre educação e transtornos de aprendizagem
Luciana Brites

A pandemia e seus efeitos nos transtornos psiquiátricos em crianças

É importante que pais, avós, cuidadores e professores redobrem a atenção. Diante de alterações sérias de comportamento, leve a criança ao médico
Luciana Brites
É psicopedagoga, CEO do Instituto NeuroSaber e autora de livros sobre educação e transtornos de aprendizagem

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 14:00

Publicado em 

28 abr 2021 às 14:00
Não são só os adultos que apresentam transtornos psiquiátricos
Não são só os adultos que apresentam transtornos psiquiátricos Crédito: Sharomka/ Shutterstock
Não são só os adultos que apresentam transtornos psiquiátricos. As crianças também podem ter transtornos psiquiátricos, depressão, TOC, pânico ou fobia. Vale lembrar que a pandemia pode ajudar a desencadear algum transtorno psiquiátrico infantil. Então, é importante que pais, avós, cuidadores e professores redobrem a atenção. Diante de alterações sérias de comportamento, leve a criança ao médico.
O médico precisa estar informado e conhecer muitos aspectos dos transtornos nos pequenos, pois o diagnóstico é clínico. O que deve chamar a atenção é se o comportamento traz algum tipo de prejuízo, seja social, seja biológico, seja afetivo na vida dessa criança. É necessário também prestar atenção se acontece em vários locais, como na escola, em casa ou com os amiguinhos. Verifique e anote se ocorre por um período maior de seis meses e sempre comente com o médico.

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Os pais têm de procurar profissionais habilitados para que o filho seja bem assistido. O psiquiatra infantil e o neurologista infantil estão capacitados para auxiliar no tratamento. É necessário ainda uma equipe multidisciplinar composta por psicopedagogos, fonoaudiólogos e psicólogos, dependendo do nível das áreas prejudicadas.
Vale ressaltar que não é só a medicação que resolve. É fundamental que haja uma união entre profissionais da saúde, pais e a escola. O ambiente escolar também deve estar envolvido, pois é o local em que os pequenos ficam mais tempo no decorrer da vida. Assim, o tratamento trará melhores resultados e a criança vai conseguir recuperar a sua qualidade de vida.

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