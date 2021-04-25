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Carla Cristina Tasso

Artigo de Opinião

é contadora e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES)
Carla Cristina Tasso

A nova gestão da contabilidade diante dos avanços tecnológicos

Neste 25 de abril, em que se comemora o dia do profissional da contabilidade, é preciso lembrar que a era digital é real e precisa ser incorporada por todos os setores
Carla Cristina Tasso
é contadora e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES)

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 14:00

Publicado em 

25 abr 2021 às 14:00
Contador tem a missão de orientar empresários para o desenvolvimento em todas as áreas
Contador tem a missão de orientar empresários para o desenvolvimento em todas as áreas Crédito: Firmbee/ Pixabay
Novos tempos exigem novos comportamentos. E desde março de 2020 o cenário tem sido disruptivo. Todas as nossas rotinas, profissionais e sociais, foram alteradas e muitas interrompidas, em que a normalidade do dia a dia passou por mudanças de pensamentos e atitudes. Mas como tudo sempre tem um lado bom, foi exigida uma postura diferente diante do novo normal, está permitido se reinventar e aproveitar todas as oportunidades.
E assim também está sendo com o mercado de contabilidade. Os profissionais estão transformando esse período desafiador, que tinha tudo para ser lembrado como o pior da história, numa época de produtividade e novas conquistas.
Afinal, a era digital é real e precisa ser incorporada por todos os setores. Isso ficou muito evidenciado diante das alterações trazidas pela pandemia e merece uma atenção especial, já que o progresso tecnológico traz impactos efetivos nos negócios e, também, na reestruturação do mercado de forma rápida. Tudo isso demanda esforços internos, mas causa uma revolução positiva nos processos das empresas.

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Diante dessa onda da transformação tecnológica, o profissional da contabilidade deve se atentar à importância da implementação desses investimentos que agregam não só valor aos serviços prestados, mas também performance dos negócios e aos relacionamentos com os clientes, com resultados práticos e de qualidade.
Não há como negar que o modelo de negócios que serviu bem durante décadas foi totalmente interrompido pela inovação digital e não funciona mais como desejado. E com isso as tentativas de criar um novo ambiente de negócios somente terá sucesso no mercado se as empresas estiverem dispostas a se arriscar e crescer com implementação de tecnologias disruptivas.
Vale um destaque para o entendimento que toda essa transformação digital não é apenas o resultado das mudanças nos serviços que já estamos acostumados a lidar, ela muda completamente a forma de pensar de todos os agentes. Por isso, é necessária uma mudança cultural, pois atua diretamente com inovação e velocidade na agilidade da entrega dos serviços. Nesse momento é criada uma espiral positiva de atendimentos e de feedbacks, com mais responsabilidade e transparência.
E junto desse contexto está o papel do contador, que tem a missão de orientar os empresários, levando as informações corretas e as melhores estratégicas para a total promoção do desenvolvimento em todas as áreas. E deve ser com esse propósito, de trabalhar para ampliar o desempenho organizacional, contribuir com a redução dos riscos, prestar contas e desenvolver ações alinhadas ao gerenciamento do planejamento, que os profissionais da contabilidade precisam agir neste novo modelo de gestão.

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Toda e qualquer crise vem para sacudir, de forma positiva, os segmentos em geral e requer ações rápidas e assertivas. E hoje vemos o quanto é essencial a busca diária por atualização, em que o desenho dos dias atuais traz facilidade para enfrentar com sabedoria as mudanças no mercado, levando aprimoramento e mantendo com harmonia e técnicas as relações comerciais e sociais.
O ideal diante destes novos tempos de alterações constantes é o profissional da contabilidade, que comemora seu dia neste 25 de abril, e sempre será um empreendedor, incorporar no plano estratégico o foco no presente, mas com olhos para o futuro. Sem esquecer que a sua atuação deve ser com união, conhecimentos, coragem, resiliência e, principalmente, ética.
Afinal, os resultados virão a partir do momento que todos os integrantes do processo estejam comprometidos com a evolução natural dos sistemas de gestão que visam à inovação e à conexão sustentável com a tecnologia inserida nos processos, mas é primordial a valorização da interidade das relações humanas e de suas especialidades.

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