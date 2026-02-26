Democracia, limites e equilíbrio entre os Poderes

A democracia se sustenta sobre um princípio essencial: o equilíbrio entre os Poderes. Mais do que um conceito, é condição concreta para a estabilidade institucional, a segurança jurídica e a confiança da sociedade. Quando esse equilíbrio se tensiona, o debate público deixa de ser apenas legítimo, torna-se necessário.



Nos últimos anos, essa discussão ganhou força no Brasil. Juristas, analistas e diversos setores passaram a questionar os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal. No Senado Federal, acompanhamos esse movimento com atenção e responsabilidade. O ponto não é enfraquecer a Corte, mas reafirmar que decisões judiciais devem estar ancoradas na Constituição e sujeitas ao devido escrutínio. Quando limites se tornam difusos, a segurança jurídica é afetada e, com ela, a confiança nas instituições.

Parte dessas discussões envolve decisões conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes. O debate é jurídico: questiona-se a aderência de determinadas medidas a princípios como o sistema acusatório, o devido processo legal e a imparcialidade do julgador. Entre os pontos levantados está a concentração de funções — investigação, determinação de medidas e julgamento — o que, segundo juristas, tensiona o modelo acusatório. Soma-se a instauração de inquéritos de ofício e a ausência de sorteio, alimentando o debate sobre o juiz natural.

Outro aspecto envolve medidas cautelares. A duração de prisões preventivas, especialmente sem denúncia em prazo adequado, tem gerado questionamentos sobre seus limites. A previsibilidade das decisões é pilar da democracia e não pode ser fragilizada.

No campo das liberdades, decisões que determinaram bloqueio de perfis também entraram no debate. Em alguns casos sob sigilo, levantam dúvidas quanto à compatibilidade com a vedação à censura prévia e com a liberdade de expressão.

O cenário se amplia com o caso envolvendo o ministro Dias Toffoli e o chamado Banco Master. Informações divulgadas apontam possíveis conexões entre estruturas financeiras investigadas e pessoas de seu círculo familiar. Em contextos assim, a necessidade de esclarecimento público rigoroso se impõe.

Esses elementos não podem ser ignorados. Com respeito à presunção de inocência, é necessário assegurar apuração transparente. A ausência de respostas claras fragiliza a confiança pública, ativo indispensável à estabilidade institucional.

Plenário do Senado Federal. Crédito: Carlos Moura/Agência Senado

Cabe ao Parlamento cumprir seu papel: zelar pelo equilíbrio entre os Poderes e pela integridade das instituições. Questionamentos consistentes exigem resposta dentro da legalidade; isso não fragiliza o Estado, mas fortalece sua credibilidade.

Do Senado Federal, seguirei acompanhando de forma permanente e responsável o funcionamento das instituições, guiado pelo compromisso com a democracia, com a Constituição e com o equilíbrio entre os Poderes. Isso implica também a defesa das garantias individuais, especialmente a liberdade de opinião, e a rejeição a qualquer prática que possa converter divergência política em instrumento de intimidação ou punição.

Democracias sólidas não temem o contraditório; elas o protegem.

