Cumbre Vieja: as erupções vulcânicas e seus impactos ao meio ambiente

As erupções vulcânicas, que atualmente chamam atenção com o Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias, são um dos mais impressionantes eventos naturais que ocorrem no planeta Terra, mas a lava, as cinzas e os piroclastos (fragmentos de rocha sólida) expelidos por elas causam grandes impactos no meio ambiente e na vida dos seres humanos que estão na região ou no continente onde o vulcão está em erupção. Para essa poluição liberada pelas erupções vulcânicas, utilizamos o termo “poluição vulcânica”.
As principais substâncias químicas que compõem a poluição vulcânica são: CO2, monóxido de carbono, metano, compostos de enxofre e ácido clorídrico. Juntos podem afetar de várias maneiras o meio ambiente e a vida humana:
- Contaminação do solo: perda temporária da capacidade de agricultura e pecuária das áreas afetadas;
- Alteração no clima: no ar, formam uma barreira para o retorno dos raios solares à atmosfera, provocando um aumento na temperatura nos locais afetados;
- Chuva ácida: os compostos de enxofre se conectam com as moléculas de água no ar, podendo se transformar em ácido sulfúrico, que ao precipitar pode causar danos ao solo, corrosão de metais e problemas dermatológicos para os animais expostos;
- Poluição da água: essas substâncias em contato com a água podem causar o desabastecimento de cidades próximas, a falta de água para a agricultura e a morte de animais que bebem da água contaminada. Ao cair no mar, a lava causa o aumento da temperatura na superfície, impacta a circulação oceânica e pode liberar gases tóxicos;
- Poluição do ar: as erupções vulcânicas podem gerar impactos na qualidade do ar, devido à grande concentração de gases tóxicos emitidos por elas. Além disso, essa poluição pode permanecer por meses no ar, como por exemplo em março de 2010, na Islândia, quando o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção e suas cinzas chegaram ao continente europeu, onde causou um enorme transtorno no tráfego aéreo, obrigando o cancelamento de milhares de voos, com um grande prejuízo financeiro para as companhias aéreas e para a circulação de pessoas a nível global.
VOCÊ SABIA?
Os solos em volta de vulcões ativos são, normalmente, ricos em depósitos minerais, fornecendo uma grande oportunidade de cultivo para os agricultores locais.