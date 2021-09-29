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  • Cumbre Vieja: as erupções vulcânicas e seus impactos ao meio ambiente
Daniel Gosser Motta

Artigo de Opinião

É biólogo, analista ambiental e mestrando em Biologia Animal (Ufes)
Daniel Gosser Motta

Cumbre Vieja: as erupções vulcânicas e seus impactos ao meio ambiente

As principais substâncias químicas que compõem a poluição vulcânica são: CO2, monóxido de carbono, metano, compostos de enxofre e ácido clorídrico
Daniel Gosser Motta
É biólogo, analista ambiental e mestrando em Biologia Animal (Ufes)

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 16:00

Publicado em 

29 set 2021 às 16:00
Erupção do vulcão em La Palma se intensifica e forma chuva piroclástica
Erupção do vulcão em La Palma se intensifica e forma chuva piroclástica Crédito: Instituto Geológico y Minero de Espanha (IGME)
As erupções vulcânicas, que atualmente chamam atenção com o Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias, são um dos mais impressionantes eventos naturais que ocorrem no planeta Terra, mas a lava, as cinzas e os piroclastos (fragmentos de rocha sólida) expelidos por elas causam grandes impactos no meio ambiente e na vida dos seres humanos que estão na região ou no continente onde o vulcão está em erupção. Para essa poluição liberada pelas erupções vulcânicas, utilizamos o termo “poluição vulcânica”.
As principais substâncias químicas que compõem a poluição vulcânica são: CO2, monóxido de carbono, metano, compostos de enxofre e ácido clorídrico. Juntos podem afetar de várias maneiras o meio ambiente e a vida humana:
  • Contaminação do solo: perda temporária da capacidade de agricultura e pecuária das áreas afetadas;
  • Alteração no clima: no ar, formam uma barreira para o retorno dos raios solares à atmosfera, provocando um aumento na temperatura nos locais afetados;
  • Chuva ácida: os compostos de enxofre se conectam com as moléculas de água no ar, podendo se transformar em ácido sulfúrico, que ao precipitar pode causar danos ao solo, corrosão de metais e problemas dermatológicos para os animais expostos;
  • Poluição da água: essas substâncias em contato com a água podem causar o desabastecimento de cidades próximas, a falta de água para a agricultura e a morte de animais que bebem da água contaminada. Ao cair no mar, a lava causa o aumento da temperatura na superfície, impacta a circulação oceânica e pode liberar gases tóxicos;
  • Poluição do ar: as erupções vulcânicas podem gerar impactos na qualidade do ar, devido à grande concentração de gases tóxicos emitidos por elas. Além disso, essa poluição pode permanecer por meses no ar, como por exemplo em março de 2010, na Islândia, quando o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção e suas cinzas chegaram ao continente europeu, onde causou um enorme transtorno no tráfego aéreo, obrigando o cancelamento de milhares de voos, com um grande prejuízo financeiro para as companhias aéreas e para a circulação de pessoas a nível global.

VOCÊ SABIA?

Os solos em volta de vulcões ativos são, normalmente, ricos em depósitos minerais, fornecendo uma grande oportunidade de cultivo para os agricultores locais.

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