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Bruno Resende

Artigo de Opinião

É deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba
Bruno Resende

Como tornar o Sul Capixaba mais competitivo na atração de investimentos

A Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba foi criada para  reduzir o desequilíbrio regional na alocação dos recursos e nas oportunidades que estão sendo geradas no ES
Bruno Resende
É deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba

Públicado em 

02 jan 2024 às 15:17
A Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba, da qual sou presidente, na Assembleia Legislativa, foi lançada na CDL de Cachoeiro de Itapemirim no dia 14 de dezembro, com o objetivo de mobilizar as lideranças políticas e econômicas da região em torno de um planejamento estratégico, para dinamizar a economia local e atrair novos investimentos.
Entendemos que o Espírito Santo vive um ciclo de prosperidade, com crescimento econômico acima da média nacional, as contas públicas equilibradas, um ambiente favorável aos negócios e a previsão de investimentos de R$ 65 bilhões até 2027. Observamos, contudo, que há certo desequilíbrio regional na alocação dos recursos e nas oportunidades que estão sendo geradas.
Dados recentes divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves mostram que, desses R$ 65 bi, mais de 90% estão concentrados na região litorânea do Estado. A região de Cachoeiro, o Centro Sul e o Caparaó estão à margem desse ciclo de prosperidade, por enquanto, e precisamos agir para equilibrar o desenvolvimento regional.

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No lançamento da Frente Parlamentar em Cachoeiro, defendemos a mobilização das lideranças locais e decidimos criar um grupo de trabalho, para elaborar um planejamento estratégico para o Sul Capixaba, tornando-o mais competitivo na atração de investimentos.
Na ocasião, contamos com a participação do secretário da Fazenda, Benício Costa, do presidente da CDL de Cachoeiro, Celso Costa, além de dezenas de vereadores e ex-vereadores e empresários locais.
Historicamente a região Sul do Espírito Santo sempre teve relevância econômica, com um comércio dinâmico e setores importantes para a economia estadual, como rochas, agricultura, pesca e turismo. Esses setores certamente vão se beneficiar do novo aeroporto de Cachoeiro, mas precisamos de mais, para recuperar o protagonismo histórico da região. O Norte conta com os incentivos da Sudene. No Sul, precisamos nos mobilizar para ampliar a nossa atratividade.
Costumo dizer que faço um mandato técnico, sou médico radio-oncologista, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia e de cinco frentes parlamentares, a do Desenvolvimento do Sul Capixaba e mais quatro: as frentes Contra o Câncer; em Defesa dos Hospitais Filantrópicos; de Enfretamento das Enchentes na Região Sul, e em Defesa da Agricultura Familiar.
Em todas as frentes de atuação buscamos dar voz aos especialistas e aos diversos atores envolvidos, na busca por soluções, por um atendimento mais digno na saúde e pelo desenvolvimento econômico estadual.
Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado
Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura
O governo do Estado tem demonstrando grande sensibilidade em relação a essas questões. No encontro em Cachoeiro, o secretário da Fazenda observou, por exemplo, que outras questões pesam nas decisões de investimento, além de incentivos fiscais, entre elas a topografia, a mão de obra local, a infraestrutura logística. Precisamos identificar melhor esses gargalos e propor saídas.
Acredito que, com um planejamento estratégico reunindo profissionais qualificados, lideranças políticas e empresariais locais, poderemos construir um futuro de maior prosperidade para o Sul do Espírito Santo, equilibrando de forma mais equânime o desenvolvimento estadual e a geração de oportunidades.

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