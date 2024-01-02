Como tornar o Sul Capixaba mais competitivo na atração de investimentos

A Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba, da qual sou presidente, na Assembleia Legislativa , foi lançada na CDL de Cachoeiro de Itapemirim no dia 14 de dezembro, com o objetivo de mobilizar as lideranças políticas e econômicas da região em torno de um planejamento estratégico, para dinamizar a economia local e atrair novos investimentos.

Dados recentes divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves mostram que, desses R$ 65 bi, mais de 90% estão concentrados na região litorânea do Estado. A região de Cachoeiro, o Centro Sul e o Caparaó estão à margem desse ciclo de prosperidade, por enquanto, e precisamos agir para equilibrar o desenvolvimento regional.

No lançamento da Frente Parlamentar em Cachoeiro, defendemos a mobilização das lideranças locais e decidimos criar um grupo de trabalho, para elaborar um planejamento estratégico para o Sul Capixaba, tornando-o mais competitivo na atração de investimentos.

Na ocasião, contamos com a participação do secretário da Fazenda, Benício Costa, do presidente da CDL de Cachoeiro, Celso Costa, além de dezenas de vereadores e ex-vereadores e empresários locais.

Historicamente a região Sul do Espírito Santo sempre teve relevância econômica, com um comércio dinâmico e setores importantes para a economia estadual, como rochas, agricultura, pesca e turismo. Esses setores certamente vão se beneficiar do novo aeroporto de Cachoeiro , mas precisamos de mais, para recuperar o protagonismo histórico da região. O Norte conta com os incentivos da Sudene. No Sul, precisamos nos mobilizar para ampliar a nossa atratividade.

Costumo dizer que faço um mandato técnico, sou médico radio-oncologista, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia e de cinco frentes parlamentares, a do Desenvolvimento do Sul Capixaba e mais quatro: as frentes Contra o Câncer; em Defesa dos Hospitais Filantrópicos; de Enfretamento das Enchentes na Região Sul, e em Defesa da Agricultura Familiar.

Em todas as frentes de atuação buscamos dar voz aos especialistas e aos diversos atores envolvidos, na busca por soluções, por um atendimento mais digno na saúde e pelo desenvolvimento econômico estadual.

Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura

O governo do Estado tem demonstrando grande sensibilidade em relação a essas questões. No encontro em Cachoeiro, o secretário da Fazenda observou, por exemplo, que outras questões pesam nas decisões de investimento, além de incentivos fiscais, entre elas a topografia, a mão de obra local, a infraestrutura logística. Precisamos identificar melhor esses gargalos e propor saídas.