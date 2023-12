Aos 81 anos, moradora de Cachoeiro faz aulas de balé para superar o luto

Terezinha Marques Ferreira Navarro começou a dançar há seis anos, após a morte do marido, com quem foi casada por 54 anos

Duas vezes na semana, Terezinha Marques Ferreiras Navarro, de 81 anos, tem um compromisso certo: os ensaios de balé – que pratica há seis anos. A moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, encontrou na dança uma forma de lidar com a morte do marido – com quem foi casada por 54 anos – e hoje não se vê mais longe da atividade.